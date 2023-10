(Los Angeles) L’émission de Jon Stewart sur AppleTV+ s’arrête brutalement, selon les médias américains, en raisons de désaccords éditoriaux entre le comédien et le géant de Californie.

Agence France-Presse

Humoriste vedette et star des talk-show américains, Jon Stewart a fait savoir à ses équipes jeudi que des responsables d’Apple avait exprimé des réserves sur le contenu de prochains épisodes de son émission The problem with Jon Stewart, rapporte le New York Times.

Apple, producteur et diffuseur avec sa plateforme de streaming, n’a pas répondu vendredi en soirée aux questions de l’AFP à ce propos.

Jon Stewart avait transformé l’humour politique aux États-Unis avant de raccrocher en 2015 de son émission The Daily Show. The problem with Jon Stewart, une autre émission hebdomadaire de regard satirique sur l’actualité, a été lancé sur AppleTV+ en 2021.

Mais selon une source citée par le New York Times, des sujets que l’animateur projetait d’évoquer dans ses prochains épisodes ne plaisaient pas aux dirigeants de la marque à la pomme, notamment sur la Chine.

Apple est présent depuis 1993 dans le pays et est devenu une marque centrale. Son patron Tim Cook a d’ailleurs évoqué lors d’une récente visite surprise en Chine la relation « symbiotique » qu’entretient son entreprise avec le pays.

Le quotidien américain évoque aussi un différend à propos de l’intelligence artificielle (IA).