Bill Maher reporte le retour de son talk-show à cause de la grève

(New York) Bill Maher a à son tour retardé le retour de son talk-show sur la chaîne HBO en raison de la grève des scénaristes et des acteurs, une décision qui fait suite à des annonces similaires au cours du week-end qui concernaient The Drew Barrymore Show, The Talk et The Jennifer Hudson Show.