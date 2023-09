(New York) Bill Maher a à son tour retardé le retour de son talk-show sur la chaîne HBO en raison de la grève des scénaristes et des acteurs, une décision qui fait suite à des annonces similaires au cours du week-end qui concernaient The Drew Barrymore Show, The Talk et The Jennifer Hudson Show.

Mark Kennedy Associated Press

M. Maher a déclaré la semaine dernière qu’il remettrait sa série en production, mais a déclaré lundi qu’il attendrait, car les pourparlers devraient recommencer mercredi entre les producteurs et les scénaristes.

« Ma décision de retourner au travail avait été prise alors [que les négociations étaient au point mort] et qu’il n’y avait aucune fin en vue à cette grève », a déclaré le principal intéressé sur les réseaux sociaux.

« Maintenant que les deux parties ont convenu de retourner à la table des négociations, je vais retarder le retour de Real Time pour le moment, et j’espère qu’elles pourront enfin parvenir [à une entente]. »

Drew Barrymore, qui a été critiquée pour avoir enregistré de nouveaux épisodes de son émission malgré les grèves en cours des scénaristes et des acteurs, a déclaré dimanche qu’elle attendrait finalement que les problèmes de travail soient résolus.

PHOTO CHARLES SYKES/INVISION, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Drew Barrymore

« J’ai écouté tout le monde et je prends la décision de suspendre la première de la série jusqu’à la fin de la grève, a écrit Mme Barrymore sur Instagram, dimanche. Je n’ai pas de mots pour exprimer mes plus sincères excuses à tous ceux que j’ai blessés et, bien sûr, à notre incroyable équipe qui travaille sur la série et qui en a fait ce qu’elle est aujourd’hui. »

Les talk-shows sont couverts par un contrat de travail distinct – le Code des réseaux – de celui pour lequel les acteurs et les scénaristes sont en grève. Le Code des réseaux couvre également la télé-réalité, les sports, les journaux télévisés du matin, les feuilletons et les jeux télévisés.

La décision initiale de Mme Barrymore de revenir à l’antenne lundi a été pourfendue sur les réseaux sociaux. Son émission avait repris l’enregistrement à New York la semaine dernière et a fait l’objet d’un piquet de grève de scénaristes en grève.

D’autres émissions ont toutefois repris le collier. The View est de retour pour sa 27e saison sur ABC, tandis que Tamron Hall et Live With Kelly and Mark ont également produit de nouveaux épisodes.

The Talk a également annulé son redémarrage, prévu lundi.

La grève en cours oppose la Writers Guild of America et la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists à l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui représente Disney, Netflix, Amazon et d’autres.