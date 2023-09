« Kimberley a calculé depuis le début : comment devenir célèbre ? » C’est ce qu’affirme Cailtyn Jenner – son ancien beau-père – dans la première bande-annonce de la série documentaire britannique House of Kardashian.

Joe Francis, un ami de longue date de la famille, ajoute que le sex tape de Kim Kardashian, diffusé à grande échelle en 2007, « était un moyen pour arriver à une fin. C’était pour créer une polémique. » La principale intéressée a toujours maintenu que sa famille n’était pas impliquée dans la « fuite » de cette vidéo, tournée en 2003.

Lorsqu’on lui demande comment c’était, de travailler avec Kris Jenner, la première réaction de Caitlyn Jenner est de rire. Rappelons qu’en 2013, Kris et Caitlyn Jenner (alors Bruce Jenner) ont annoncé leur séparation après 22 ans de mariage.

House of Kardashian proposera une incursion dans la vie et l’héritage de Kris Jenner et de ses célèbres filles. La réalisatrice de la série, Katie Hindley, s’est entretenue avec des personnes proches du clan et a eu accès à des images d’archives inédites, mais sans le contrôle éditorial habituel de la famille Kardashian Jenner.

La série, divisée en trois parties, sera diffusée le 8 octobre sur la chaîne de télévision payante britannique Now et sur le service de diffusion en continu Now, disponible seulement au Royaume-Uni. Elle est produite par Fremantle’s 72 Films et par le conglomérat médiatique britannique Sky.