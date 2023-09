Alors qu’au Québec, on attend toujours une date de diffusion à TVA, en France, la chaîne M6 présentera ce vendredi soir Pour toi Céline, la captation d’un concert hommage à Céline Dion présenté à Québec au début du mois. La Presse a obtenu un lien de visionnement. Compte rendu en cinq temps.

Plus que D’eux

Mettons les choses au clair d’entrée de jeu : contrairement à ce qui avait été annoncé, ce spectacle n’est pas vraiment « un hommage à l’album D’eux », cet opus-phare de Céline Dion lancé en 1995 et entièrement concocté par Jean-Jacques Goldman. Il s’agit plutôt d’une lettre d’amour à l’icône. Point. Au total, neuf extraits du populaire disque sont offerts. Avis aux mordus, seules les chansons Regarde-moi, Le ballet et Cherche encore sont tablettées. Quant au reste du concert, il comprend six autres chansons signées Goldman (S’il suffisait d’aimer, Dans un autre monde, Encore un soir…), deux mégatubes en anglais (All By Myself, My Heart Will Go On) et trois succès souvenir francos, dont Ziggy.

Absence remarquée

Compte tenu du contexte, l’absence de Céline Dion pèse lourd et donne une drôle d’ambiance au rendez-vous. Depuis quelques années, la diva de Charlemagne souffre de graves problèmes de santé qui l’éloignent des projecteurs, une réalité qu’aucun artiste invité n’ignorait, visiblement. Quand on entend Isabelle Boulay s’adresser directement à Céline Dion pour dire qu’« on ne s’imagine pas un monde sans toi », on peut difficilement s’empêcher de penser au flou inquiétant qui plane sur l’avenir professionnel de l’étoile de Charlemagne, qui n’a pas donné de spectacles depuis février 2020. Chaque « On t’aime Céline ! » lancé avec ardeur entre deux numéros renforce cet étrange sentiment. De surcroît, les 13 musiciens de Céline Dion avaient répondu à l’appel du producteur Sylvain Parent-Bédard, tout comme son directeur musical, Scott Price, et ses trois choristes. Quand on vous dit qu’il ne manquait qu’une personne…

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Carte postale

Réalisée par Jean-François Blais (En direct de l’univers, Gala Artis), la captation télé en jette visuellement. Les prises aériennes de l’Agora du Port de Québec confèrent au site des allures de carte postale. D’une durée de deux heures, l’émission est entrecoupée de capsules vidéo. Composées d’extraits d’entrevues, de documentaires et d’émissions spéciales avec Céline Dion, Jean-Jacques Goldman ou René Angélil, elles retracent les grandes lignes du parcours de l’interprète d’Incognito. Avant qu’Amir, Bruno Pelletier et Anggun (en dents de scie) reprennent Sous le vent, une collaboration avec Garou parue en 2000, on rappelle les duos marquants de Céline Dion : Beauty and the Beast avec Peabo Bryson, Tell Him avec Barbra Streisand, I Hate You Then I Love You avec Luciano Pavarotti… Dans d’autres segments préenregistrés, on dresse l’inventaire des trophées qu’elle a remportés, on raconte comment Jean-Jacques Goldman l’a poussée à « déchanter », on rappelle son hésitation à enregistrer la chanson-thème de Titanic, etc.

PHOTO YAN TURCOTTE, FOURNIE PAR M6 Bruno Pelletier et Anggun reprennent Sous le vent.

Charge émotive

Le concert s’est déroulé en présence des membres du clan Dion. Ses frères et sœurs (dont Claudette et Jacques), ses neveux, ses nièces, alouette. Ils étaient une cinquantaine au parterre, attentifs et connaissant les paroles de chaque pièce par cœur. La caméra montre la famille à plusieurs reprises durant l’émission, la plupart du temps pour accentuer les moments d’émotions. Les frissons traversent l’écran durant Vole, cette ballade avec laquelle Jean-Jacques Goldman honore la mémoire de Karine, la nièce de Céline Dion, qui s’est éteinte à 16 ans après avoir combattu la fibrose kystique. Reprise en duo par Isabelle Boulay et Véronic DiCaire (avec sa vraie voix), la chanson a conservé toute sa charge émotive, peut-on constater en voyant la famille Dion essuyer ses larmes devant l’interprétation particulièrement sentie du tandem.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Pas toujours facile

On l’a souvent répété : reprendre du Céline Dion, c’est casse-gueule. Mieux vaut s’approprier la chanson (mais pas trop !) que d’essayer de reproduire la version originale, difficile, voire impossible à accoter. Le concert Pour toi Céline confirme cette théorie. Outre Isabelle Boulay et Véronic DiCaire, irréprochables sur Je sais pas et Dans un autre monde, Chimène Badi s’en tire très bien. La star française s’illustre notamment sur J’attendais, accompagnée d’un chœur. On salue également la prestation d’Anne Sila, tant sur My Heart Will Go On que Prière païenne, qu’elle aurait franchement dû défendre seule, sans Axelle Red (au registre vocal plus limité) et Vincent Niclo. Parlant du chanteur français, son style opéra pop est utilisé à toutes les sauces durant l’émission, mais malheureusement, le résultat est rarement heureux, même sur All By Myself, qu’il entonne avec Bruno Pelletier.

PHOTO YAN TURCOTTE, FOURNIE PAR M6 Anne Sila, Axelle Red et Vincent Niclo revisitent Prière païenne.

Malgré sa propension à suivre le télésouffleur sur Destin, Amir livre une belle performance, tout comme Claudio Capéo, dont on ignorait l’existence. Avec une signature vocale qui évoque Lewis Capaldi, ce Franco-Italien devrait gagner plusieurs fans avec Pour que tu m’aimes encore. Quant à Roch Voisine, Mario Pelchat et Corneille, on s’attendait à beaucoup plus. Disons qu’ils ont déjà poussé la note avec davantage d’aisance.