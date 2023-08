Charlotte (Kristin Davis), Carrie (Sarah Jessica Parker) et Miranda (Cynthia Nixon) dans une scène de la série And Just Like That

Une troisième saison pour la série And Just Like That

Carrie, Miranda, Charlotte et leurs amies seront de retour pour une troisième saison de la série And Just Like That.

La chaîne Max a annoncé la nouvelle mardi, à quelques jours de la grande finale de la deuxième saison, ce jeudi 24 août, où Carrie va réunir tous ses amis pour un épisode intitulé « The Last Supper », où le repas se tiendra dans son célèbre appartement, qu’elle quitte.

Même si la série And Just Like That déchaîne les passions et est très critiquée par les fans de Sex and the City, la deuxième saison est l’émission originale la plus regardée de Max à ce jour.

Le producteur exécutif de la série, Michael Patrick King, s’est réjoui de la nouvelle dans un communiqué. Il s’est dit ravi de pouvoir raconter d’autres histoires et de passer plus de temps dans l’univers des personnages emblématiques de la série : Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) et Miranda (Cynthia Nixon) – ainsi que les nouvelles venues qui ont rejoint And Just Like That dans les saisons 1 et 2.

« Et juste comme ça… voici la troisième saison ! », a conclu Michael Patrick King.