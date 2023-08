Carrie (Sarah Jessica Parker) et Aidan (John Corbett) retombent dans les bras l’un de l’autre, plus de 20 ans plus tard.

La deuxième saison d’And Just Like That, diffusée sur Crave, continue de déchaîner les passions. Cette fois, Carrie a lancé une phrase qui a eu l’effet d’une bombe : et si Big était une grosse erreur ? Ce questionnement sur la relation au cœur de la série Sex and the City (et des deux films) a fait réagir de nombreux fans. Pourquoi ?

Pour ceux et celles qui ont suivi la série Sex and the City depuis ses débuts, Carrie (Sarah Jessica Parker) a longtemps cherché l’homme de sa vie. Elle s’est finalement mariée avec Mister Big (Chris Noth), mort d’une crise cardiaque lors du premier épisode d’And Just Like That, l’année dernière. Carrie, en deuil, a du mal à se remettre de sa mort.

Alors que son ex-amoureux (et ex-fiancé !) Aidan (John Corbett) est de retour dans la série, Carrie remet en question ses relations, dont celle avec l’homme qu’elle a épousé. Mais pour de nombreux fans, cette remise en question est une trahison.

La journaliste culturelle Catherine Beauchamp en fait partie. Elle a l’impression d’avoir perdu son temps pendant plus de 20 ans de Sex and the City. « C’est insupportable de dire ça ! La relation entre Big et Carrie a été agitée, mais ils se sont mariés, il l’aimait, il prenait soin d’elle, elle l’aimait, ils étaient heureux, et ce n’était pas une erreur ! On voit d’ailleurs leur bonheur dans le premier épisode de la première saison d’And Just Like That. Son train de vie de millionnaire, c’est grâce aux millions de Big ! », lance-t-elle. « Elle a eu un rendez-vous manqué avec Aidan (qui me tape sur les nerfs), mais elle ne l’aimait pas assez à l’époque, et elle ne se voyait pas vivre avec lui. »

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Carrie et Aidan se retrouvent.

L’autrice India Desjardins souligne que dans son livre Mister Big ou la glorification des amours toxiques, elle parle de l’ambivalence des auteurs concernant la finale de Sex and the City. Le producteur Michael Patrick King voulait que Carrie et Mister Big finissent ensemble, tandis que plusieurs des autrices auraient préféré que Carrie sorte de cette relation.

La question de Carrie me donne l’impression que ce n’est pas un questionnement de personnage, mais le reflet de l’ambivalence des scénaristes. C’est aussi une façon de mentionner les allégations contre l’acteur Chris Noth (accusé d’agressions sexuelles). L’autrice India Desjardins

« Au fond, ce n’est pas un questionnement très sérieux, puisque dès l’épisode suivant, Carrie reparle de son mariage avec tendresse et nostalgie », analyse l’autrice.

Aidan ou Big, le faux dilemme

Pour la scénariste Isabelle Langlois (Lâcher prise), qui trouve les quinquagénaires puériles et vaniteuses, l’erreur est d’avoir remis ses deux hommes dos à dos. « Aidan ou Big ? Big ou Aidan ? Ça a duré déjà tellement longtemps ! C’est du réchauffé ! Et Big ne peut pas sortir de sa tombe ! », lâche-t-elle.

India Desjardins est d’accord. « Le problème est que la vie amoureuse de Carrie a toujours été présentée comme un faux dilemme. Deux archétypes : Big ou Aidan. La passion destructrice ou un confort insatisfaisant. Je crois qu’Aidan revient pour montrer aux fans ce qu’aurait été la vie de Carrie avec lui. Comme si elle n’avait toujours eu que ces deux seuls choix. Aidan et Carrie n’ont pas les mêmes valeurs. Aidan est plus conservateur. Et c’est ce qui accroche souvent entre eux. D’ailleurs, on commence à voir quelques aspects de ces différences de valeurs se pointer », observe-t-elle.

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Carrie (Sarah Jessica Parker) vêtue d’un manteau qui fait tourner les têtes dans les rues de New York en pleine tempête de neige.

La scénariste Fanny Britt critique plutôt l’écriture de la série. « Ce n’est pas une bombe, c’est le résultat d’une scénarisation très paresseuse. C’est pour créer un effet ! De la même façon que lorsque Carrie sort dans une tempête de neige avec une traîne de 12 pieds ! », dit celle qui ne peut s’empêcher de regarder la série malgré tout.

Cette dernière croit tout de même que le nouveau retour d’Aidan (car il était dans le deuxième film) aurait pu être intéressant.

Quand tu aimes un personnage, tu as envie d’avoir de ses nouvelles… si c’est bien écrit… Mais ce n’est pas le cas. Son retour, c’est vraiment pour faire plaisir aux fans de la série qui sont nostalgiques du passé. Toute cette série est basée sur la nostalgie. La scénariste Fanny Britt

« On retrouve nos amies quinquagénaires qui se sont (trop) embourgeoisées, mais que reste-t-il de Sex and the City qui était dans l’air du temps et qui explorait la liberté sexuelle et sentimentale, la quête de soi ? Il ne reste que de beaux costumes et des choses matérielles ! C’est anti-existentiel ! Alors que c’est un âge où il se passe tellement de choses, les enfants qui grandissent, les parents qui vieillissent ou qui meurent. C’est un âge existentiel, alors que la série est d’un vide », se désole Fanny Britt.

Un nouvel homme ?

Finalement, Carrie ne mérite-t-elle pas un nouvel amour ? Un nouvel homme dans sa vie ? « C’est trop facile, ce retour d’Aidan. Ce n’est pas ça, la vie, et ils vont retrouver les mêmes bibittes de l’époque. Je ne pense pas que ça va durer… Pourquoi ne pas créer un autre personnage ? Un nouvel amour ? », s’exclame Catherine Beauchamp.

India Desjardins partage son avis. « J’aurais aimé la voir sortir de Big ou Aidan ! Qu’elle rencontre une troisième possibilité : une relation amoureuse passionnante et confortable. D’ailleurs, j’ai de gros doutes sur l’avenir de Carrie et Aidan. »

Le dernier épisode sera offert dès jeudi et devrait être marqué par l’apparition tant attendue de Samantha Jones, qui manque beaucoup à la série. « Elle représentait toujours l’anticonformiste, elle avait une autre façon de voir les choses. Malgré son côté arriviste, c’était la moins bourgeoise des quatre et ça manque », conclut Fannie Britt.

And Just Like That est offerte sur Crave.