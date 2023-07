Race Against The Tide

Sculpter l’éphémère

L’offre télévisuelle en matière de compétition artistique est diversifiée. Concours de chant, confection de gâteaux surréalistes, création de costumes de drag queen et maintenant, sculpture de châteaux de sable. C’est ce qu’offre CBC avec Race Against The Tide, dont la troisième saison s’est amorcée dimanche et à laquelle participent cinq Québécois.