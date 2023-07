« Solidaires, vulnérables et féministes. » Voici le modèle d’hommes qui sera représenté dans le nouveau projet télévisé de Sarah-Maude Beauchesne. Intitulée Bellefleur, la série sera offerte en 2024, a annoncé Crave ce mercredi.

L’histoire que l’autrice et scénariste derrière Cœur de slush et Fourchette cosigne avec son amoureux Nicola Morel suit un homme nouvellement séparé. Privé de son rôle de beau-père, il trouve refuge dans son village natal où il renoue avec des amis du secondaire.

« Plus je vieillis, plus je me rends compte que sans de nouveaux modèles d’hommes, des modèles réalistes, sains, inspirants, nos récits ne peuvent pas évoluer de manière efficace et solidaire », a écrit Sarah-Maude Beauchesne dans une publication Instagram.

Produite par Trio Orange et réalisée par Jeanne Leblanc, Bellefleur met de l’avant la masculinité positive, souligne Crave sur les réseaux sociaux.