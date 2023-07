Six membres de la distribution de la série des années 2000 Smallville sont à Montréal ce week-end pour le Comiccon, célébration annuelle de la culture geek. La Presse s’est entretenue avec Tom Welling qui jouait le rôle de Clark Kent. Mais ne l’appelez pas Superman.

De 2001 à 2010, Smallville a été regardée par des millions de téléspectateurs chaque semaine. La série racontait le passage à l’âge adulte de Clark Kent, un extraterrestre élevé par ses parents adoptifs dans leur ferme au Kansas. Au fil des 10 saisons, le Kryptonien baptisé Kal-El a navigué parmi les nombreux défis de cette période de la vie tout en apprenant à maîtriser ses pouvoirs phénoménaux.

C’est finalement lors de l’épisode ultime que Clark Kent a enfilé le costume bleu et la cape rouge. Tom Welling n’a donc que très peu incarné Superman. On croyait tout de même qu’il pourrait nous parler du superhéros le plus connu de la planète. Nous avions tort.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« Je ne crois pas que j’ai joué Superman, laisse-t-il tomber d’emblée. Smallville n’était pas une émission sur Superman, mais sur un ado au secondaire qui tente de déterminer quelle trajectoire prendra sa vie. Je ne pense pas que Clark savait qu’il allait devenir Superman. »

Je laisse les fans l’interpréter comme bon leur semble. Mais quand je participe à des conférences [comme le Comiccon de Montréal] et qu’on me dit “Oh, tu étais Superman !” Je réponds : “Non, je ne l’étais pas”. Tom Welling

Avant de poursuivre, notons que Tom Welling n’aurait pas pu être davantage sympathique au téléphone. Et ce, en dépit de notre insistance à parler de Superman – il n’a aucun conseil pour David Corenswet, qui incarnera l’homme d’acier dans Superman : Legacy, de James Gunn, en 2025. Il est toutefois sûr qu’il sera bon.

L’acteur de 46 ans comprend pourquoi il est associé au superhéros créé en 1938 et il est toujours heureux de répondre aux questions des amateurs de Smallville. Ce qu’il préfère toutefois dans ces rencontres, ce sont les histoires qui lui sont racontées. « Parce que ça fait plus de 20 ans, beaucoup de fans me disent qu’ils regardaient la série en famille. Parfois, leurs parents ne sont plus là, mais ils en gardent des souvenirs précieux », souligne Tom Welling.

Retour dans le temps

Pour sa visite à Montréal, le comédien américain est accompagné de Kristin Kreuk (Lana Lang), Erica Durance (Lois Lane), John Glover (Lionel Luthor), Laura Vandervoort (Kara Zor-El) et Michael Rosenbaum (Lex Luthor).

PHOTO FOURNIE PAR LE COMICCON DE MONTRÉAL Tom Welling

Tom Welling coanime avec ce dernier l’émission balado Talk Ville dans lequel ils reviennent sur les épisodes un à un après les avoir revisionnés. Ils ont terminé la deuxième saison il y a environ un mois.

En plus d’être divertissante, l’expérience permet à Tom Welling de replonger dans ses souvenirs. Son plus cher est sa rencontre avec Christopher Reeves, le Superman du grand écran le plus mémorable, qui interprétait un personnage différent dans un épisode intitulé « Rosetta ». « C’était un moment génial, se rappelle-t-il. Il y a aussi John Glover, qui est l’un des meilleurs acteurs avec qui j’ai travaillé. Il a remporté un prix Tony et je le mets sur un piédestal. »

Dans l’épisode “Transference”, je me retrouve à sa place [John Glover], car les corps de nos personnages sont échangés. C’était merveilleux ! […] Je crois que j’aime encore plus la série aujourd’hui. Je suis fier de ce que nous avons accompli. Tom Welling

Une dernière fois

De décembre 2019 à janvier 2020, les univers de cinq séries diffusées par The CW se sont entremêlés pour cinq épisodes spéciaux regroupés sous l’arc narratif Crisis on Infinite Earths. Dans cette histoire de multivers, il existe différentes versions de mêmes personnages. Ainsi, dans Batwoman, on revoit Tom Welling dans la peau de Clark Kent dans sa ferme à Smallville. On apprend que ses années de Superman sont derrière lui puisqu’il a renoncé à ses pouvoirs afin de vivre paisiblement avec ses filles et sa femme Lois Lane – Erica Durrance a aussi repris son rôle.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« C’était la façon parfaite de revenir, estime Tom Welling. Quand on me l’a proposé, je me cherchais des raisons de ne pas le faire, mais je n’en trouvais pas. C’était vraiment une bonne idée ! Mon moment préféré est lorsque Jon Cryer me dit qu’il est Lex Luthor et je lui réponds sèchement “Tu n’es pas Lex Luthor.” C’était excellent ! »

En plus de l’émission balado et des diverses conférences, Tom Welling vient de finir le tournage d’un film sur l’île de Vancouver. « C’était génial, mais je n’ai pas le droit d’en parler », s’excuse-t-il.

Bien que Tom Welling ne se considère pas comme un Superman, cette entrevue nous a démontré qu’il est un super chic type !

Le Comiccon de Montréal se poursuit jusqu’à dimanche.