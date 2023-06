Un accord de licence de format a été conclu par la québécoise Amuz Distribution et le géant français Gaumont pour créer une version espagnole de Série noire.

Gaumont a obtenu les droits de production d’une version espagnole de cette comédie créée par Jean-François Rivard et François Létourneau il y a près de 10 ans. Il s’agit de la première vente à l’international de la populaire série produite par Productions Casablanca et diffusée à Radio-Canada de 2014 à 2016.

Série noire mettait en vedette François Létourneau et Vincent-Guillaume Otis dans les rôles des scénaristes Denis et Patrick, contraints d’écrire une suite à leur invraisemblable série juridico-policière La loi de la justice avec l’objectif de la rendre la plus réaliste possible.

La version espagnole sera produite par l’équipe latino-américaine de Gaumont basée à Los Angeles.