Deux émissions de superhéros attendues, Daredevil : Born Again (Netflix) et The Penguin (HBO Max), ont suspendu leurs productions jusqu’à la fin du conflit de travail.

Born Again est une suite de l’émission Daredevil, diffusée sur Netflix de 2015 à 2018.

La série The Penguin est dérivée du film The Batman de Matt Reeves, sorti en salle en 2022. Colin Farrell, qui joue le personnage principal, a rejoint les lignes de piquetage des scénaristes, jeudi dernier, devant les bureaux de Paramount à Times Square, à New York.

Cette grève, qui perdure depuis le 2 mai dernier, oppose la Writers Guild of America (WGA), syndicat qui représente 11 500 scénaristes, et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). La WGA demande entre autres qu’une plus grande part des redevances pour l’exploitation des œuvres sur Netflix et l’ensemble des plateformes de visionnement sur l’internet soit redistribuée aux scénaristes.

Daredevil : Born Again et The Penguin se joignent à une longue liste de productions suspendues, incluant The Last of US (HBO), White Lotus (HBO) et Stranger Things (Netflix).