Derrière l’humour trash de Rick et Morty, une réflexion sur la « condition humaine »

(Annecy) Réservée aux adultes, la série d’animation Rick et Morty, sorte de Retour vers le futur trash et déjanté, est devenue un phénomène mondial en dix ans parce qu’elle porte une « réflexion sur la condition humaine », selon ses fans et son équipe.