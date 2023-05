Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La valeur sûre : Les chefs

Les téléréalités ne l’ont pas eu facile cette année au Québec : scandale d’intimidation à Occupation double, candidat toxique à L’amour est dans le pré, levée de boucliers contre Si on s’aimait, expulsion nébuleuse à Survivor… Heureusement qu’il y a Les chefs. Semaine après semaine, le télé-crochet culinaire piloté par Élyse Marquis nous divertit sans faire trop de vagues. Hormis le segment récurrent (mais heureusement de courte durée) consacré aux proverbes génériques de Colombe St-Pierre, cette 12e saison est — jusqu’à présent, du moins – aussi délicieuse qu’une pâte à chou façon Paris-Brest avec crème pralinée. Cette semaine, les huit candidats devront réaliser trois sandwichs différents. Sans surprise, aucun trio jambon-tomates-tranche de fromage Kraft n’apparaît au menu.

ICI Télé, lundi à 20 h

La surprise : Longest Third Date

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Longest Third Date

On avait raté ce fait divers en tout début de pandémie, sans doute trop occupé à laver notre épicerie : en mars 2020, deux célibataires new-yorkais qui s’étaient rencontrés sur Hinge, une appli amoureuse, ont décidé de s’envoler au Costa Rica pour marquer leur troisième rendez-vous. Ils y sont restés coincés pendant plus de deux mois. Oui, on juge solidement les deux tourtereaux lorsqu’ils décident de profiter des vols à rabais pour aller passer quelques jours au soleil alors que tout ferme autour d’eux, mais quelques minutes plus tard, on s’étonne d’être aussi investi émotionnellement dans leur relation. Une histoire qui pourrait inspirer des scénaristes de comédies romantiques en panne d’idées.

Netflix

Le documentaire : Évincés : les aînés contre-attaquent

CAPTURE D’ÉCRAN Évincés : les aînés contre-attaquent

Vous avez peut-être l’impression de tout savoir sur l’affaire Mont-Carmel, cette résidence pour aînés de Montréal peuplée de locataires qu’un promoteur immobilier tente de chasser. Après avoir regardé Tout le monde en parle, suivi chaque développement dans les médias et entendu Noémi Mercier en discuter sur diverses tribunes, vous sentez probablement que vous allez perdre votre temps avec ce documentaire d’une heure entièrement consacré au combat de style David contre Goliath actuellement mené en cour. Eh bien non. Il s’agit d’une histoire triste, choquante et inspirante, surtout lorsqu’on décrit la résistance du groupe. Un autre fait vécu qui pourrait faire l’objet d’une adaptation cinématographique… à condition qu’il connaisse une fin hollywoodienne…

Noovo, vendredi à 21 h

La nouveauté : Les perles

PHOTO DROWSTER, FOURNIE PAR CLUB ILLICO Les perles

Écrite par Erika Soucy (Léo) et réalisée par Hervé Baillargeon (Six degrés), cette comédie dramatique de 13 épisodes raconte l’histoire de Stéphanie, une mère qui élève ses deux filles dans une petite communauté nord-côtière. De retour d’une retraite de yoga (qui était en réalité une escapade avec son amant), elle s’étonne que tout le monde la croie dépressive… D’après la bande-annonce mise en ligne en mars, Bianca Gervais semble enfin avoir décroché un rôle dans lequel elle peut mordre à pleines dents, avec tout son talent. Les perles devrait nous faire découvrir de nouveaux visages, comme Cassandra Latreille, Anouk Tanguay et Sharon Fontaine-Ishpatao. Bruno Marcil, Camille Felton et Linda Malo (!) apparaîtront également au générique.

Club illico, dès jeudi