Jamais le créateur de Class of ’09, Tom Rob Smith, n’aurait cru qu’un des éléments centraux de sa nouvelle série serait autant d’actualité alors qu’elle s’apprête à être lancée sur Disney+. En effet, l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) au sein du FBI (Bureau fédéral d’enquêtes, aux États-Unis) est l’un des nombreux thèmes abordés dans cette histoire qui se déroule en 2009, 2023 et 2034.

Le point de départ

« Il y a quatre ou cinq ans, j’écoutais la balado de Jerri Williams, une ancienne du FBI qui interviewe d’autres agents à la retraite. Je les trouvais tous tellement intéressants, au-delà des dossiers qu’ils revisitaient pour l’occasion, relate Tom Rob Smith en entrevue virtuelle. J’ai ensuite cherché une façon de raconter leurs histoires plutôt qu’uniquement celles des crimes sur lesquels ils ont travaillé. J’ai toujours aimé les photos de finissants. On les regarde puis on se demande : “que sont devenus ces gens et que font-ils maintenant ?” Alors, j’ai combiné ces deux choses pour créer la série. Nous suivons donc une promotion d’agents à différents moments de leur carrière, de leurs aspirations initiales jusqu’à où ça les mènera. »

Les époques

PHOTO RICHARD DUCREE, FOURNIE PAR DISNEY Kate Mara (House of Cards, The Martian) incarne l’agente Ashley Poet.

Le temps de verbe est important ici puisque Class of ’09 fait des allers-retours entre le passé, le présent et l’avenir. Alors que 2009 permet davantage de présenter les personnages puis comment leurs différentes personnalités et expériences influeront sur leur parcours au FBI, 2023 et 2034 explorent les rouages internes du service de police américain tout en suivant diverses enquêtes. On assiste aussi à la mise sur pied d’un programme regroupant une vaste quantité de données analysées par l’intelligence artificielle, puis à l’impact de son utilisation en 2034. « La première version du scénario allait plus loin dans le futur, mais nous avons réalisé que cette manière d’utiliser l’intelligence artificielle est pour bientôt dans la vraie vie, indique Tom Rob Smith. On se demande si on peut réinventer le système de justice, mais nous possédons déjà l’outil pour le faire. »

Les enjeux et les personnages

PHOTO RICHARD DUCREE, FOURNIE PAR DISNEY Brian Tyree Henry (Atlanta, Eternals) joue l’agent Tayo Michaels.

Tom Rob Smith, aussi derrière les séries American Crime Story et London Spy, croit cependant qu’il faut être prudent avec l’intelligence artificielle. « Le véritable danger est qu’elle soit trop bonne, estime-t-il. Le personnage de Kate Mara, Ashley Poet, lit d’abord tous les dossiers puis demande l’aide de l’intelligence artificielle ensuite. Dans le futur, les agents deviendront-ils complètement dépendants de celle-ci ? » Parmi les autres enjeux abordés dans Class of ’09, il y a le racisme systémique, dont est victime de différentes façons Tayo Michaels, incarné par Brian Tyree Henry. « En tant qu’Afro-Américain aux États-Unis, le racisme auquel tu fais face va influencer en partie ce que tu deviendras, indique Joe Robert Cole, qui coproduit la série en plus d’avoir réalisé trois épisodes. Le vécu de Tayo le motive à vouloir changer le système de l’intérieur, pour le meilleur et pour le pire. »

Notre avis

PHOTO RICHARD DUCREE, FOURNIE PAR DISNEY Brian Tyree Henry (Tayo) et Kate Mara (Poet)

La Presse a pu visionner quatre des huit épisodes de Class of ’09. On espère que la deuxième moitié permettra d’éclaircir les nombreuses intrigues déployées à travers les trois époques, car pour l’instant, l’arc narratif est plutôt encombré. L’idéalisme des recrues lentement écrasé par le poids de la structure du FBI est un aspect fort de la série. Les personnages y répondent différemment et nous donnent envie de connaître les conséquences de leurs décisions sur leur carrière. Malheureusement, la majorité de ceux-ci ont peu de profondeur. Hour, joué par Sepideh Moafi, est peut-être l’exception. L’abondance de dialogues sert surtout à expliquer ce qui se passe, car la caméra en montre peu et l’action est rare. Malgré tout, un certain suspens est maintenu. Ou sont-ce toutes les questions qu’on se pose qui tiennent en alerte ?

Sur Disney+ à partir du 10 mai.