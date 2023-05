Pour leur dernière mission ensemble, les Gardiens n’affrontent pas un adversaire qui menace la galaxie, mais plutôt The High Evolutionary, infâme créateur de leur plus petit membre, Rocket. La Presse s’est entretenue avec Sean Gunn, qui joue le raton laveur sur le plateau, et Chukwudi Awuji, qui incarne le généticien qui lui a donné la parole.

James Gunn aime travailler avec ses amis. Il aime les diriger et il aime voir le rendu de leur amitié à l’écran. Depuis le premier Guardians of the Galaxy (GOTG), en 2014, les liens se sont renforcés. Aujourd’hui, les Gardiens forment une famille aussi hétéroclite qu’unie, au cinéma comme dans la vraie vie.

« Nous sommes un groupe disparate, à l’image des Gardiens », remarque Sean Gunn, qui incarne aussi Kraglin, ancien Ravager devenu Gardien.

Nous avons tellement changé depuis le premier film, il y a 10 ans. Chris Pratt et Karen Gillan n’avaient pas les carrières qu’ils ont aujourd’hui. Dave Bautista était un lutteur. J’avais joué dans quelques séries à la télévision… Je suis vraiment content de ce que nous et nos personnages sommes devenus. Sean Gunn

Frère du réalisateur et scénariste James Gunn, le comédien qui jouait Kirk Gleason dans Gilmore Girls a vu son rôle évoluer au fil de la trilogie. Kraglin n’ayant que quelques répliques dans le volet initial de GOTG, la tâche principale de l’acteur était d’occuper la place de Rocket pendant le tournage, donc de porter de drôles de tenues vertes et de marcher accroupi. Bradley Cooper prête toujours sa voix au téméraire raton laveur dans ce volet final, mais c’est celle de Sean Gunn qu’on entend pour les scènes où l’on voit Rocket plus jeune.

PHOTO FOURNIE PAR MARVEL STUDIOS Sean Gunn dans la peau de Kraglin

« Au départ, on m’a choisi car je crois que mon frère craignait de s’ennuyer dans les studios à Londres, admet Sean Gunn, un sourire dans la voix. Rocket m’a fait vivre une telle aventure… [Court silence] Ça prend toute une équipe pour l’amener à l’écran et je suis fier d’en faire partie. Il est aussi au centre de l’histoire, et de tous les personnages, c’est celui dans lequel mon frère se voit le plus. Je pourrais parler pendant deux heures de ce qu’il représente pour moi. »

Rencontre avec son créateur

Peu de choses ont été dévoilées à propos des origines de Rocket dans les deux GOTG précédents. On sait qu’il a été soumis à d’atroces expérimentations et qu’il a subi des modifications cybernétiques. Les cicatrices littérales et figurées toujours visibles, il aime mieux ne pas parler de son passé.

James Gunn a qualifié Rocket de « protagoniste secret » de sa trilogie. Il conclut celle-ci en révélant qu’un homme qu’on appelle The High Evolutionary a transformé un bébé raton laveur en une brillante créature capable de piloter un vaisseau spatial. Les intentions de celui-ci étaient cependant loin d’être nobles.

PHOTO FOURNIE PAR MARVEL STUDIOS Un jeune Rocket

« Il ne vit que pour son obsession, ce qui fait de lui une personne très dangereuse, indique Chukwudi Iwuji. C’est un méchant classique. Il me rappelle ceux de James Bond, les scientifiques fous ou le docteur Moreau. Ou presque tous les rôles de Gary Oldman dans les années 1990. Je ne croyais pas ma chance de pouvoir proposer ma version de toutes ces performances que j’aime et qui habitent mes souvenirs. »

The High Evolutionary tente depuis des années de bâtir une société parfaite en modifiant génétiquement des animaux. Rocket – qu’il appelle 89P13 – est le résultat d’une de ses expériences antérieures qui a réussi à s’échapper. Lorsqu’il apprend qu’il est toujours en vie, le retrouver devient sa priorité.

PHOTO FOURNIE PAR MARVEL STUDIOS Chukwudi Iwuji incarne The High Evolutionary.

Même lorsqu’il est calme, on sent une rage qui gronde en lui. C’est un bon défi pour un acteur et c’est satisfaisant lorsqu’on peut finalement laisser cette colère exploser. Chukwudi Iwuji à propos de The High Evolutionary

Un autre défi était de prétendre d’échanger avec un petit raton laveur sur deux pattes, alors qu’en réalité, Chukwudi Iwuji s’adressait à Sean Gunn, une poupée de Rocket ou une balle de tennis ! « Sean m’a aidé beaucoup, car lorsqu’on filmait les premières prises, sa présence me permettait de réagir à son émotion. Il me fâchait ou m’exaspérait, ce qui m’a permis de livrer une meilleure performance. »

Un « torrent d’émotions »

Après avoir brièvement combattu avec Thor dans Love and Thunder puis célébré Noël – sur Disney+ – dans Holiday Special, les Guardiens se retrouvent pour la dernière fois. Du moins, la version de l’équipe que le réalisateur et scénariste James Gunn a portée à l’écran.

« C’est toujours triste de mettre fin à quelque chose, mais il y a aussi cette joie de terminer un projet créatif afin de le donner au public », rationalise Sean Gunn, qui admet tout de même avoir vécu un « torrent d’émotions » durant ces quelques mois.

« Je ne pouvais que l’observer, puisque je venais juste de me joindre à eux alors qu’ils sont ensemble depuis 10 ans, mais on pouvait sentir que tout le monde s’était donné comme responsabilité de terminer ça en beauté, lance Chukwudi Iwuji. Chris, Zoe, Dave, ils ont tous été si accueillants. C’était un plateau très amical. Il y avait de la pression, pas de leur part, mais de moi. Je ne voulais pas être celui qui gâche tout. Ce fut une véritable joie de participer au point final de cette aventure. »

En salle