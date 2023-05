Le chef, entrepreneur et communicateur Ricardo Larrivée recevra le titre de Patriote de l’année 2023 dans sa région, la Montérégie. Cet honneur lui sera décerné plus tard ce mois-ci lors d’une réception à Chambly.

« Grâce à lui, des millions de Québécois se retrouvent autour d’une table et partagent des moments inoubliables, dit Christian Haché, président de la Société nationale des Québécois Richelieu–Saint-Laurent. Défenseur de notre patrimoine tant culinaire que celui inscrit dans la pierre, c’est un homme et un entrepreneur enraciné et fier promoteur de sa ville et sa région. »

En lui décernant ce titre, l’organisation souhaite non seulement souligner l’impact que Ricardo a eu sur les familles québécoises et leurs habitudes alimentaires, mais aussi son implication dans la restauration de bâtiments historiques du Vieux-Chambly.

Ricardo a annoncé début avril qu’il quittait le petit écran, sans toutefois cesser ses activités professionnelles. Son entreprise demeure, mais c’est la cheffe Isabelle Deschamps Plante qui, désormais, cuisinera à l’écran.