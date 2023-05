Muse et allié des humoristes québécois

Comment expliquer que l’image de l’animateur de Salut Bonjour inspire autant les humoristes, nombreux à assaisonner leurs numéros de son nom ? Analyse d’un amusant phénomène.

Gino Chouinard le confirme lui-même : non, il n’est pas accro à la cocaïne. Non, il ne maltraite pas les chatons. Pourquoi vous précise-t-on ce qui relève de l’évidence ? Parce que sur scène, des humoristes prétendent le contraire.

Dans son spectacle Invincible, Simon Delisle suppute que tout le monde a un côté sombre, même quelqu’un d’aussi immanquablement jovial que Gino Chouinard et que donc, c’est sûr, l’animateur de Salut Bonjour doit faire du mal à des félins dans ses temps libres. Philippe-Audrey Larrue St-Jacques, dans son spectacle Enfant du siècle, s’imagine quant à lui que cette infatigable bonne humeur ne peut que reposer sur une consommation régulière de carburant bolivien.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE L’humoriste Simon Delisle

C’est sans compter Simon Gouache, dont le plus récent spectacle s’ouvre sur un numéro d’anthologie, sorte d’ode taquine à la matinale de TVA et à la capacité de son capitaine de passer sans anicroche d’un évènement tragique de l’actualité à une chronique légère comme une plume.

Gino Chouinard, muse improbable de nos comiques ? « Lorsque t’utilises Gino pour illustrer un gag, t’es sûr que tout le monde a le référent et, en plus, tu sais que ça ne fera pas de mal à sa réputation, que personne ne va penser que tu dis quelque chose de vrai », observe Simon Delisle. L’auteur et homme de scène fait remarquer que René Simard a déjà, à une autre époque, joué ce rôle dans la bouche de ses collègues.

Gino, c’est la Suisse des gags : tu sais que tu n’auras pas de trouble. Simon Delisle

« Gino, c’est une icône », ajoute Sam Breton, dont le spectacle ne contient aucune blague sur l’animateur, mais qui a été chroniqueur à ses côtés de septembre 2018 à juin 2021. « Quand t’écris un gag, tu veux que le chemin vers le punch soit le plus court possible. Et Gino, c’est tellement clair, ce qu’il représente, que t’as rien besoin d’expliquer. Ta rampe de lancement est impeccable. Faut vraiment que ton gag soit mauvais pour que ça ne rie pas », illustre-t-il.

Un vrai gentil

« Donc tu t’intéresses à cet univers des humoristes qui parlent de moi sur scène », me dit Gino Chouinard, dans le décor de son émission, sur le ton qu’il emploierait pour lancer le segment d’un de ses collaborateurs. Il éclate de rire. « Écoute, c’est normal que je m’exprime comme ça, ça fait vingt ans que je parle à coups de deux phrases de quinze secondes, pour ne pas brûler le temps de ma gang. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’animateur Gino Chouinard

Les taquineries à son sujet, le vétéran du petit écran les reçoit, sans surprise, avec cette élégante bonhommie qu’on lui connaît.

Tant que ça reste de l’humour pas trop méchant, ç’a quasiment quelque chose de flatteur. Surtout que c’est vrai que je suis plate, tellement qu’à un moment donné, je me suis moi-même demandé si je devrais en avoir un, côté dark. Gino Chouinard

Mais n’était-ce pas triste que l’on soupçonne quiconque incarne la bonté de cacher dans son placard une collection de squelettes ? « C’est peut-être parce qu’il y a beaucoup de personnalités qui, un jour, nous ont étonnés ou déçus, philosophe le matinier. Mais on a tous des chums de gars ou de filles qui sont juste gentils, non ? »

Assouplir Gino

Au cours des dernières années, Gino Chouinard a néanmoins beaucoup assoupli son image, avec le concours des humoristes qu’il reçoit en entrevue – « Je veux tout faire pour les aider à vendre des tickets » – et de ceux qui y ont été chroniqueurs.

Salut Bonjour aura été pour Sam Breton et Guillaume Pineault le tremplin de rêve, un pouvoir auquel on associait peu la quotidienne à une époque où la personne la plus drôle sur son plateau était l’historien Marcel Tessier.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE L’humoriste Sam Breton

« Il y a plusieurs fois où je n’en revenais pas que Gino ait dit telle affaire en ondes », se souvient Sam Breton. Pour un homme aussi respecté et respectable que Monsieur Chouinard, chaque transgression, tout aussi bénigne soit-elle, a en effet un explosif potentiel comique. « Oui, je suis lisse, confie le principal intéressé, mais j’aime ça quand on vient me brasser un peu. »

Au point de s’engager dans une carrière d’humoriste, lorsqu’il accrochera pour de bon sa tasse de café en juin 2024 ? À la polyvalente Montignac de Lac-Mégantic, adolescent, Gino Chouinard a animé des talent shows durant lesquels il imitait Ding et Dong.

« La scène est toujours un lieu où je me suis senti bien. J’aime le danger que ça génère. Mais bon, il y a déjà tellement d’humoristes… », laisse tomber celui qui a présenté un duo avec Dave Morissette dans le gala Juste pour rire en 2015 et qui est monté sur la scène du Bordel à l’invitation de l’émission Accès illimité en 2016, le temps d’un numéro écrit pour lui par Laurent Paquin, un vieux rêve.

Une étincelle éclaire les yeux de Gino. « La scène me plaît, c’est clair. »