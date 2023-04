Nouvel aperçu de la série déjà controversée, The Idol

Bien qu’elle ne sera lancée que le 4 juin — mais présentée en première au Festival de Cannes —, la série The Idol a déjà fait couler beaucoup d’encre.

Un article du Rolling Stones, publié le 1er mars, rapportait que le tournage a été difficile à plusieurs égards. Un budget et un échéancier serrés, des changements drastiques soudains et des choix artistiques discutables ont entre autres été déplorés par 13 membres de la production.

L’actrice principale de la série Lily-Rose Depp, qui incarne la chanteuse pop Jocelyn, a démontré son soutien aux créateurs de la série Abel Tesfaye, alias The Weeknd, Reza Fahim et Sam Levinson. Ce dernier, qui est également créateur d’Euphoria, a pris la relève de la réalisatrice Amy Seimetz, qui a quitté le navire à la suite des changements au scénario.

Cette nouvelle bande-annonce, qui utilise la chanson Gimme More de Britney Spears, montre les personnages de Lily-Rose Depp et de The Weeknd évoluer dans une version démesurée du monde de la musique populaire.

The Idol, sur Crave dès le 4 juin. En français et en anglais.