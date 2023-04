PHOTO RICHARD DREW, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le controversé animateur de Fox News Tucker Carlson a présenté cette semaine le sujet de son prochain documentaire, intitulé O Canada ! qui donne la parole à des opposants aux mesures sanitaires canadiens.

La Presse

« Depuis plus d’un siècle, les États-Unis ont pour politique officielle de s’opposer aux dictatures dans le monde. Mais que se passerait-il si la tyrannie arrivait juste à côté de chez nous ? Libérerions-nous les personnes vivant sous un régime autoritaire comme nous l’avons fait dans le monde entier ? », se questionne Tucker Carlson, d’entrée de jeux, dans une bande-annonce présentée sur YouTube.

Défilent ensuite des extraits de discours d’anciens présidents américains, y compris George W. Bush et Barack Obama qui y parlent de leurs opérations pour faire tomber les dictateurs d’Irak et de Libye, Saddam Hussein et Mouammar Kadhafi.

Puis la bande-annonce présente des images du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dont le visage, affublée d’une moustache semblable à celle du dictateur syrien Bachar al-Assad semble être l’affiche choisie pour présenter le documentaire.

« J’ai été arrêté, menotté et emprisonné », raconte ensuite à la caméra le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier. Ce dernier avait en effet été arrêté au Manitoba en juin 2021 alors qu’il participait à une tournée d’évènements contre les mesures sanitaires, faisant lui-même fi des règles en place dans la province.

Plusieurs personnes s’opposant aux mesures sanitaires s’expriment à la même occasion sur ce qu’ils auraient subi lors de la manifestation à Ottawa des camionneurs opposés aux mesures sanitaires.

La bande-annonce se conclut par des propos de l’ex-président américain George W. Bush : « Le jour de votre libération approche. Le tyran sera bientôt parti. »