Le deuil en héritage

Comment se dire adieu

Parler de la mort n’est pas plus facile lorsqu’elle nous pend au bout du nez. Se servant un peu de son vécu, l’animatrice, autrice et chroniqueuse à La Presse Rose-Aimée Automne T. Morin amène des familles — adultes et enfants — confrontées à la maladie incurable d’un parent à rompre le silence avec une authenticité bouleversante et lumineuse dans Le deuil en héritage.