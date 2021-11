Alors qu’on déplore 17 féminicides présumés au Québec cette année, Mélanie Pilon et Vincent Leclerc ressentaient une pression supplémentaire de « bien faire les choses » en jouant des partenaires en situation de violence conjugale dans Plan B.

Marc-André Lemieux La Presse

Dans la troisième saison du drame de science-fiction de Jean-François Asselin et Jacques Drolet, les deux acteurs, qui forment également un couple loin des projecteurs, incarnent Caroline et Bruno, des parents au bord d’une tragédie. Tragédie que Mylène, policière campée par Anne-Élisabeth Bossé, tentera d’empêcher en remontant le temps. Plusieurs fois.

Diffusé mercredi dernier à Radio-Canada, le premier épisode a montré toute l’horreur qui guette cette famille si personne n’intervient : le père, un homme possessif et perturbé, assassine sa conjointe et leurs deux filles, avant de mettre fin à ses jours. Dans les prochains épisodes, nous explorerons davantage la dynamique du tandem, que Mélanie Pilon et Vincent Leclerc ont pris soin de dépeindre avec sobriété et réalisme.

Quand tu abordes un sujet aussi délicat, si c’est fait de manière cliché, ça peut vite choquer ou susciter des réactions. Mais les textes étaient tellement sensibles et intelligents… Ça nous a permis de proposer quelque chose de nuancé. Mélanie Pilon

« Je sentais que j’avais la responsabilité de faire mes recherches, de parler aux bonnes personnes et d’être dans la plus grande vérité possible », ajoute Vincent Leclerc.

Chargé

Rencontrés au café Pista du quartier Rosemont–La Petite-Patrie, à Montréal, Mélanie Pilon et Vincent Leclerc parlent avec beaucoup d’enthousiasme de l’aventure Plan B, une série avec « beaucoup de profondeur », estiment-ils.

Entre deux bouchées, Vincent Leclerc révèle avoir auditionné pour jouer le rôle de Patrice, le frère d’Évelyne (Magalie Lépine-Blondeau) et l’associé de Philippe (Louis Morissette), en 2016. C’est Émile Proulx-Cloutier qui a hérité du personnage.

Cette fois, le comédien a décroché le contrat, avec son amoureuse, au terme d’une audition « intense » d’une heure. S’attaquer à un sujet aussi chargé n’effrayait pas l’acteur. La perspective préoccupait davantage son agente.

« Quand l’offre est arrivée, elle m’a demandé si j’étais sûr de vouloir embarquer là-dedans. Peut-être parce qu’après avoir cinglé un enfant, caché des cadavres et mis un village entier à genoux dans Les pays d’en haut, j’avais joué mon lot de méchants. »

De nouvelles zones

Pour Mélanie Pilon, qu’on connaît entre autres pour Unité 9 et Discussions avec mes parents, Plan B représentait une chance d’explorer de nouvelles zones comme actrice. « C’est rare qu’on pense à moi pour ce type de rôle, signale-t-elle. Je suis grande, j’ai un bon nez, j’ai beaucoup de caractère… »

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Mélanie Pilon

Pour moi, c’est un gage extraordinaire de confiance qu’on m’ait confié un personnage de victime de violence conjugale, une femme écrasée, en état de survie. Ça m’a donné le vertige, mais c’était un bon vertige. Mélanie Pilon

Afin de se préparer, et pour mieux traduire la psyché de Caroline à l’écran, Mélanie Pilon a contacté une intervenante qui œuvre auprès des femmes battues.

« De l’extérieur, quand tu vois une femme victime de violence conjugale, c’est facile de dire : “Pourquoi tu ne t’en vas pas ?” Mais c’est plus compliqué. Quand tu es victime de violence conjugale, tu perds tes repères. Tranquillement, l’autre t’isole de ton cercle d’amis, de ton monde… Et tu finis toute seule, brisée, avec l’estime de soi à zéro. »

Une occasion rêvée

Après s’être donné brièvement la réplique dans Toute la vie (alors qu’ils n’étaient pas encore en couple), Assises (un court métrage) et Les pays d’en haut, Mélanie Pilon et Vincent Leclerc cherchaient un projet dans lequel ils pourraient mordre ensemble.

« Comme on reste relativement secret sur notre vie privée et comme notre but, en tant que couple, ce n’est pas d’être partout, on attendait un projet qui allait en valoir la peine, qui allait nous happer, avec une partition égale, explique Mélanie Pilon. On sait qu’on n’aura pas souvent l’occasion de travailler ensemble. Quand Plan B est arrivé, on a décidé d’aller de l’avant parce que c’était riche comme projet. »

PHOTO DANNY TAILLON, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Vincent Leclerc interprète un mari violent dans Plan B.

On n’en doute pas : le tournage de Plan B n’a pas été de tout repos. Vincent Leclerc le qualifie d’« extrêmement prenant ». Quant aux scènes de violence, bien qu’elles aient été exigeantes physiquement, les comédiens étaient heureux de pouvoir les tourner ensemble.

« J’ai fait plusieurs batailles, plusieurs cascades dans ma carrière, souligne Vincent Leclerc. Dans ce contexte, la dernière personne que tu veux avoir devant toi, c’est un acteur crinqué. Tu veux quelqu’un en qui tu peux avoir une confiance absolue. Et c’était le cas avec Mélanie. On a pu aller loin parce qu’on se connaît bien. »

D’autres plans

Plan B vient coiffer une année 2021 foisonnante pour Mélanie Pilon et Vincent Leclerc.

Titulaire d’une formation en réalisation à l’INIS, Mélanie Pilon a récemment complété le tournage de Digne, un court métrage écrit et produit par Judith Baribeau, et caresse un projet de long métrage intitulé Tout un monde, scénarisé par Lorenzo Sterzi.

Cet automne, elle joue également dans Chaos à TVA. Cet hiver, elle rejoindra la distribution d’Alertes au même réseau.

Pour sa part, Vincent Leclerc a bonifié son curriculum vitæ d’un nombre impressionnant de titres, dont Moi non plus ! (Noovo), la quatrième saison de Léo (Club illico), la deuxième saison de Pour toujours, plus un jour (Crave) et Sortez-moi de moi (Crave). Du côté anglophone, il vient de boucler le tournage d’un film américain, Pet Sematary 2, et d’une série top secrète d’Amazon Prime Video.

« J’ai eu une année très généreuse avec beaucoup, beaucoup de défis », résume celui qui entamera bientôt une pause de quelques mois pour recharger ses batteries.

ICI Télé présente la troisième saison de Plan B le mercredi à 21 h. La série est également offerte sur ICI Tou.tv, sous l’onglet Véro.tv.