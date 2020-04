Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes

Josée Lapointe

La Presse

Journée du cinéma canadien

Des films récents comme Une colonie, qui a révélé le talent de la jeune Émilie Bierre, le sympathique Jeune Juliette, d’Anne Émond, Ma vie avec John F. Donovan, de Xavier Dolan, Cheval Indien, La disparition des lucioles et Répertoire des villes disparues seront programmés à Super Écran dans le cadre de la Journée du cinéma canadien, le 22 avril. La chaîne Cinépop présentera de son côté quelques indémodables tels que Le violon rouge, Polytechnique, De beaux lendemains et Le déclin de l’empire américain. CRAVE propose aussi une collection de films canadiens qui sera lancée à cette même date, et qui comporte entre autres le grand succès québécois de l’été dernier, Menteur.

Toute la journée de mercredi, à Super Écran, sur Cinépop et Crave.

Mais pourquoi ? en confinement

La saison régulière de la populaire série documentaire animée par Mariepier Morin est terminée. Mais l’animatrice, qui est en confinement chez elle, propose à compter de mercredi trois émissions spéciales inspirées des impacts de la pandémie, basées sur le même concept – entrevues avec des spécialistes et avec des proches, transparence – et réalisées, bien sûr, en respectant toutes les règles de distanciation sociale. Les trois sujets qui l’intéressent : le besoin d’exister sur les réseaux sociaux, l’impact sur les relations familiales, amoureuses et sexuelles, et l’anxiété causée par la crise. Par ailleurs, Mais pourquoi ? sera de retour pour sa deuxième saison l’automne prochain.

Les mercredis 22 avril, 29 avril et 6 mai, 21 h, sur Z.

Concert One World : Together at Home

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lady Gaga en prestation à la cérémonie des Grammy Awards, en 2019

C’est un genre de Live Aid, mais sans les dizaines de milliers de spectateurs réunis dans un stade. Par contre, nous serons certainement des millions de personnes dans le monde à regarder ce concert bénéfice tout virtuel organisé par l’OMS et Global Citizen en collaboration avec Lady Gaga, qui vise à soutenir les travailleurs de la santé luttant contre l’épidémie de COVID-19. Animé par Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephan Colbert, One World : Together at Home réunira une foule de vedettes de la musique, dont Elton John, Lizzo, Céline Dion, Paul McCartney, Billie Eilish, Andrea Bocelli, John Legend, Lang Lang et Stevie Wonder. VRAK est la seule chaîne francophone à avoir obtenu les droits de diffusion, et la partie principale de l’évènement y sera diffusée en direct à compter de 20 h, de même qu’au Canada sur CTV, CTV2, TSN, Much et MTV et sur tous les grands réseaux américains. La diffusion internet commencera toutefois dès 14 h.

Samedi, 20 h, sur Vrak.

Cooked with Cannabis

C’est la curiosité de la semaine, qui commence comme par hasard le 20 avril (date de la Journée internationale du cannabis), et qui risque d’être fort divertissante. Une compétition culinaire de six épisodes pendant laquelle les participants doivent préparer un repas de trois services à base de cannabis, ingrédient qui sera flambé, fumé, sauté, infusé, saisi à qui mieux mieux. Trois concurrents se disputent un grand prix de 10 000 $, et leurs plats cuisinés à partir de thèmes imposés seront jugés par la chanteuse Kelis, le chef Leather Storrs et des invités spéciaux chaque semaine. « C’est une émission pour les foodies, pour les stoners, et pour ceux qui s’intéressent aux deux », a dit Leather Storrs en entrevue dans la revue Food and Wine.

Dès lundi, sur Netflix.

Hommage à Anémone

La chaîne StudioCanal rendra hommage à la regrettée Anémone, morte il y a un an à l’âge de 68 ans. Ici, on se souvient beaucoup d’elle pour son personnage coincé dans Le père Noël est une ordure, mais la comédienne française a joué dans de nombreuses comédies à succès pendant les années 80, avant de devenir une actrice « sérieuse » dans les années 90. On pourra donc profiter de son talent comique dans deux films de 1982 qui seront présentés à compter de 20 h : Le quart d’heure américain, de Philippe Galand, avec entre autres Gérard Jugnot, et Ma femme s’appelle reviens, de Patrice Leconte, mettant aussi en vedette Michel Blanc. Attention, par contre : films très datés du côté des relations homme-femme.

Vendredi, dès 20 h, sur StudioCanal.