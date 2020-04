La pandémie de coronavirus a des impacts partout : même dans le tournage et la diffusion du feuilleton télévisé General Hospital.

Au terme de sa 56e saison (!), la série diffusée en après-midi sur ABC passera de cinq à quatre épisodes par semaine à compter de ce vendredi 3 avril.

La raison ? Le tournage des épisodes a été suspendu en raison de la pandémie et le diffuseur essaie d’étirer la période de présentation des épisodes déjà en banque.

Le magazine Variety rapporte que la case horaire du vendredi sera remplacée, temporairement, par des épisodes anciens dits Flashback Friday. Chacun sera introduit par une des vedettes de la série.

Selon le magazine Pop Culture, General Hospital n’est pas le seul soap à être ralenti par la pandémie. Le tournage des séries Days of our Lives, The Bold and the Beautiful et The Young and the Restless ont tous été arrêtés.

La diffusion de General Hospital a commencé le 1er avril 1963. Depuis, la série a remporté treize fois le trophée Emmy dans la catégorie Outstanding Daytime Drama.