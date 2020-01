Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

Valérie Simard

La Presse

André Duchesne

La Presse

SUR HBO/CRAVE : McMillions

L’histoire derrière McMillions est abracadabrante, limite farfelue, mais tellement fascinante. La minisérie documentaire, produite par l’acteur Mark Wahlberg, relate les dessous d’une gigantesque fraude estimée à 24 millions de dollars liée au fameux concours Monopoly de la chaîne McDonald’s. Pendant toute la décennie 90, des coupons gagnants volés ont été revendus à des « gagnants » illégitimes à travers un réseau complexe de gens. Et on ne parle pas ici d’une frite gratuite, mais des lots les plus importants comme une voiture ou 1 million de dollars en argent ! Mis au courant de la fraude par un informateur anonyme, le FBI a mené une enquête complexe pour démasquer les coupables. Selon un agent du FBI cité dans la série, « entre 1989 et 2001, il n’y a eu presque aucun gagnant légitime des lots de grande valeur ». Une fois de plus, la réalité dépasse la fiction.

Dès le 3 février

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

SUR NETFLIX : Miss Americana

Précédé d’une rumeur favorable après sa présentation en avant-première mondiale au festival de Sundance, la semaine dernière, Miss Americana arrive sur Netflix ce vendredi. Réalisé par Lana Wilson, le documentaire raconte l’élévation de Taylor Swift au rang d’étoile de la pop américaine et sa renaissance après une pause d’un an, loin des projecteurs, qui lui a permis de s’affranchir des attentes de fille lisse et parfaite qu’entretenaient envers elle le public et l’industrie de la musique. « Je veux porter du rose et vous dire ce que je pense de la politique », déclare-t-elle dans le film. La chanteuse se confie également pour la première fois sur les troubles alimentaires dont elle a souffert, déclenchés par les commentaires désobligeants sur son physique et l’abondance de photos d’elle à laquelle elle a été exposée.

Dès le 31 janvier

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

SUR PLANÈTE + : Boutiques obscures

Un jour, au fil de ses promenades, le cinéaste Patrice Leconte (Les bronzés, Monsieur Hire, Ridicule) découvre une boutique de babioles comme il ne s’en fait plus. C’est un de ces endroits dont les propriétaires, dit-il, « continuent d’y croire » en dépit de la concurrence de l'internet et des grandes surfaces. Cela lui donne l’idée de partir à la découverte de magasins – restaurant, salon de coiffure, mercerie, librairie – dont le chiffre d’affaires a dégringolé depuis longtemps, mais qui font quand même l’identité commerciale de la France. Une série à la fois charmante et poignante en quatre épisodes.

Dès le 3 février à 21 h

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

EN LOCATION/VIDÉO SUR DEMANDE : Honeyland

Ce bijou de documentaire, nommé aux Oscars dans les catégories meilleur documentaire et meilleur film international, raconte une histoire relativement simple, celle de Hatidze Muratova, une apicultrice sauvage qui habite un village abandonné de la Macédoine du Nord avec sa mère malade. Sa quiétude et ses abeilles sont perturbées par l’arrivée de voisins bruyants accompagnés de leurs sept enfants, leur troupeau de bovins et une ambition mercantile qui détruira la production artisanale de miel de Haditze. À travers le portrait touchant de cette femme courageuse, Honeyland, une réalisation de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov, se veut une fable, somme toute universelle, sur l’environnement, la nature humaine et le capitalisme. À voir absolument, si vous l’avez raté sur grand écran.

Dès maintenant

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

SUR CRAVE : Pour toujours, plus un jour

À l’instar des autres plateformes de diffusion en continu, Crave (offert en français depuis mardi) se lance dans la production de séries de fiction exclusives. Le premier-né de ce volet francophone de la plateforme appartenant à Bell Média est Pour toujours, plus un jour, une comédie dramatique mettant en vedette Pier-Luc Funk et Catherine Brunet. Lorsque Chuck apprend qu’il lui reste moins d’un an à vivre, il organise, avec sa blonde Delphine, une « fête » pour l’annoncer à ses proches. Une histoire bouleversante néanmoins traitée avec humour et optimisme. Les trois premiers épisodes sont déjà offerts. Les 11 autres seront mis en ligne chaque mardi, un à la fois.

Dès maintenant

PHOTO ED ZURGA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Laurent Duvernay-Tardif, garde des Chiefs de Kansas City

SUR RDS : le Super Bowl et Laurent Duvernay-Tardif

Le 54e Super Bowl revêt un caractère particulier avec la participation du Québécois Laurent Duvernay-Tardif, garde des Chiefs de Kansas City. Son équipe affrontera les 49ers de San Francisco au Hard Rock Stadium de Miami, le dimanche 2 février, à compter de 18 h. Plusieurs émissions consacrées au football seront diffusées sur RDS et RDS2 pendant toute la fin de semaine, dont une entrevue de 30 minutes avec Laurent Duvernay-Tardif qui sera présentée le 2 février à 16 h 30, dans le cadre de l’émission Le destin de LDT. La diffusion de l’entrevue sera précédée, à 16 h, du documentaire L’étoile discrète, qui retrace le parcours d’un autre Québécois dans la NFL, Louis-Philippe Ladouceur, spécialiste des longues remises pour les Cowboys de Dallas.

Le 2 février, à 16 h 30