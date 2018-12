Les Américains aiment les classiques de Noël

Le succès All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, est la chanson de Noël qui s'est le mieux classée en 60 ans dans le palmarès «Billboard Hot 100» aux États-Unis, mais les Américains préfèrent encore les classiques comme Silent Night et Jingle Bells, si l'on en croit un récent sondage.

À quelques jours de ce Noël, 12 % des Américains sondés ont choisi Silent Night comme leur chanson préférée du temps des Fêtes, suivie de Jingle Bells (8 %), dans un sondage réalisé par l'Associated Press et le Centre de recherche sur les affaires publiques NORC.

Dans ce questionnaire ouvert, sans choix multiples, c'est le film It's a Wonderful Life qui a par ailleurs été le plus populaire dans la catégorie «films des Fêtes», devant une flopée de comédies du genre National Lampoon's Christmas Vacation, mais aussi quelques vieux classiques comme Miracle sur la 34e rue ou le Noël blanc avec Bing Crosby.

Les répondants de moins de 30 ans ont eu plus tendance que les autres à citer Jingle Bells (12 %) et All I Want for Christmas Is You (7,0 %) comme leur chanson de Noël favorite. Suivent ensuite White Christmas, Baby, its Cold Outside, O Holy Night et Little Drummer Boy.

Dans toute l'histoire du palmarès «Billboard Hot 100», la chanson de Mariah Carey n'est dépassée que par The Chipmunk Song (1958), de David Seville, comme chanson des Fêtes. D'autres chansons populaires du temps des Fêtes ont fait le «Billboard», notamment Auld Lang Syne de Kenny G et This One's for the Children des New Kids on the Block.

All I Want for Christmas Is You a été choisie par 3 % des adultes au sondage, tandis que Baby It's Cold Outside, qui a soulevé une controverse récemment, a été choisie par 5 % des répondants - le sondage a été mené après le mouvement de boycottage dans certaines radios.

Côté cinéma, les films contemporains étaient plus populaires que les classiques. Sept pour cent des répondants ont choisi la comédie familiale de 1983 Une histoire de Noël et How the Grinch Stole Christmas - mais la plupart des gens n'ont pas précisé s'ils préféraient le film d'animation de 1966 ou l'adaptation de 2000 mettant en vedette Jim Carrey. Une autre version, animée par ordinateur, a récolté plus de 239 millions US depuis sa sortie en novembre.

Six pour cent des répondants ont opté pour la comédie Elf (2003), mettant en vedette Will Ferrell, National Lampoon's Christmas Vacation (1989), avec Chevy Chase, et le premier Maman, j'ai raté l'avion (1990). Le film d'action Die Hard (1988), avec Bruce Willis, dont l'intrigue se déroule à la veille de Noël, a été choisi par 2 % des répondants.

Au total, 70 films ou émissions spéciales de Noël et 107 chansons ont été cités parmi les favoris des Fêtes par les Américains sondés.

Le sondage AP-NORC a été réalisé du 13 au 16 décembre sur un échantillon auprès de 1067 adultes ; la marge d'erreur d'échantillonnage est de plus ou moins 4,1 points de pourcentage.