Il y a un an, Céline Dion annonçait publiquement qu’elle souffrait d’une maladie neurologique rare. Depuis, son état de santé préoccupe ses fans d’ici… et d’ailleurs. Dans une entrevue parue dans le magazine 7 Jours la semaine dernière, sa sœur, Claudette Dion, a donné quelques précisions sur l’évolution de sa maladie. Il n’en fallait pas plus pour que la nouvelle soit reprise dans des médias partout dans le monde.

« Elle travaille fort, mais elle n’a pas le contrôle de ses muscles », a confié Claudette Dion lors d’un entretien avec le journaliste Daniel Daignault, de 7 Jours.

Atteinte du syndrome de Moersh et Woltman (stiff person syndrome), Céline Dion est au repos forcé depuis des mois.

« C’est sûr que, dans nos rêves à nous et dans les siens, l’idée est de revenir sur scène, poursuit Claudette Dion, dans cette même entrevue. Dans quel état ? Je ne le sais pas. Les cordes vocales sont des muscles, et le cœur aussi est un muscle. C’est ça qui vient me chercher. Comme c’est un cas sur des millions, les scientifiques n’ont pas fait tant de recherche que ça, parce que ça ne touchait pas tant de monde que ça. »

Dans les derniers jours, de nombreux médias internationaux ont fait état de ces révélations. Le Los Angeles Times, aux États-Unis, le Guardian, au Royaume-Uni, ou Le Parisien et l’édition française du Vanity Fair, en France, en sont quelques exemples.