Les jeux sont faits… et la musique anglophone est la plus écoutée sur Spotify cette année à Montréal. C’est ce que dévoile le palmarès Spotify Wrapped, qui classe Drake, Taylor Swift et Morgan Wallen comme les trois artistes les plus populaires chez les utilisateurs de la plateforme dans la métropole.

Au niveau mondial, c’est Taylor Swift qui trône au sommet des écoutes (comme pour le palmarès canadien). Le top 10 de Spotify place Bad Bunny en seconde position, suivi de The Weeknd, Drake, Peso Pluma, Feid, Travis Scott, SZA, KAROL G et Lana Del Rey.

Sur le podium montréalais, après Drake, Taylor Swift et Morgan Wallen, Travis Scott et The Weeknd suivent au classement, qui recense les écoutes de l’année 2023 sur Spotify. Sans surprise, c’est la musique pop qui est la plus consommée par les Montréalais, suivi du rap, du rock, du hip-hop, puis de ce que Spotify appelle le pop-rap.

Au niveau mondial, c'est Taylor Swift qui trône au sommet des écoutes (comme pour le palmarès canadien).

Au niveau des chansons les plus populaires, toujours dans la métropole, c’est le morceau Flowers, de Miley Cyrus, qui figure au sommet du classement. Preuve que la musique country s’est bien installée dans l’univers pop : Morgen Wallen, troisième artiste le plus écouté à Montréal, classe sa pièce Last Night en seconde position dans le palmarès des chansons. On retrouve ensuite Calm Down, de Rema et Sleena Gomez, I’m Good (Blue), de Bebe Rhexa et David Guetta, puis Creepin’, de Metro Boomin, en collaboration avec The Weeknd et 21 Savage.

Spotify, en plus de son classement global et national, a également établi des podiums pour 20 villes du Canada, dont Montréal et Québec.

Dans la capitale nationale, le country règne. Morgan Wallen est l’artiste le plus écouté sur la plateforme et un autre chanteur country, Luke Combs, figure au second rang. Une ancienne vedette country devenue la chanteuse populaire la plus rayonnante ces dernières années se trouve en troisième position : Taylor Swift. Après Drake, en quatrième place, on retrouve Zach Bryan… un autre artiste de musique country.

Les tendances sont les mêmes au niveau national : au Canada, Taylor Swift, en première place est suivie de Drake, Morgan Wallen, The Weeknd et 21 Savage. Les utilisateurs auront bientôt accès au populaire classement de leurs propres artistes les plus écoutés.

Chansons les plus écoutées globalement Flowers, de Miley Cyrus Kill Bill, de SZA As It Was, de Harry Styles Seven (avec. Latto), de Jung Kook Ella Baila Sola, de Eslabón Armado Cruel Summer, de Taylor Swift Creepin’ (avec The Weeknd & 21 Savage), Metro Boomin Calm Down (avec Selena Gomez), de Rema Shakira : Bzrp Music Sessions, de Bizarrap et Shakira Anti-Hero, de Taylor Swift