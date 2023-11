Sean Combs visé par une plainte pour agression sexuelle

(New York) La mégastar américaine du hip-hop Sean Combs, Puff Daddy ou Diddy sur scène, est visée jeudi par une plainte pour viol et violences physiques durant plus de dix ans par son ex-compagne, la chanteuse Cassie, des accusations que le musicien nie « farouchement ».