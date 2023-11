(Toronto) Une brochette de musiciens canadiens se rendra au Massey Hall l’an prochain pour un concert hommage à la légende du folk Gordon Lightfoot.

David Friend La Presse Canadienne

L’artiste nommée aux Grammy Allison Russell, le leader de Guess Who Burton Cummings et le rockeur Tom Cochrane font partie de la dizaine de noms qui offriront une prestation à l’occasion du concert Celebrating Gordon Lightfoot le 23 mai.

Le spectacle rendra hommage à la musique et l’héritage de Lightfoot dans sa salle préférée à Toronto, avec le groupe Blue Rodeo et les membres du groupe de longue date de Lightfoot.

Parmi les autres artistes qui devraient participer figurent la chanteuse folk Sylvia Tyson, le chanteur country William Prince et la musicienne oji-crie Aysanabee.

D’autres noms seront ajoutés avant le spectacle.

PHOTO COLE BURSTON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le spectacle rendra hommage à la musique et l’héritage de Lightfoot dans sa salle préférée à Toronto, le Massey Hall.

L’interprète de Sundown et If You Could Read My Mind est décédé en mai après une série de problèmes de santé. Sa mort a entraîné des hommages dans le monde entier.

Les billets pour le spectacle seront mis en vente jeudi sur le site web de Massey Hall et en appelant la billetterie de la salle.

Les profits seront versés au fonds de revitalisation à but non lucratif du Massey Hall, qui soutient également le développement et l’éducation des artistes.

L’annonce du concert a été faite vendredi, à l’occasion de ce qui aurait été le 85e anniversaire de Lightfoot.