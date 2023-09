Marilou

Libérée, délivrée

Imaginez devoir changer de vie à seulement 22 ans, parce que la tête, le cœur et le corps ne sont plus sur le même fuseau horaire. C’est ce qui est arrivé à Marilou qui, après avoir amorcé au sortir de l’enfance une carrière de chanteuse, n’a plus chanté en public pendant 10 ans. La femme derrière 3 fois par jour a mis tout son cœur dans Traits d’union, l’album de sa réconciliation avec la musique.