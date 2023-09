Un nouveau bijou pianistique signé Marc-André Hamelin.

Emmanuel Bernier Collaboration spéciale

Chaque nouvelle parution de Marc-André Hamelin chez Hyperion est un évènement, tellement il nous a habitués à des enregistrements d’exception, chacun étant un véritable travail d’orfèvre pianistique et un modèle d’intégrité artistique.

Son dernier né, un double album consacré aux Nocturnes et aux Barcarolles de Fauré, ne fait pas exception. La couverture du disque, ornée de la toile Saint-Georges-Majeur au crépuscule de Monet, met déjà l’eau à la bouche.

Comme Chopin, son inspiration directe (il est l’auteur de 21 nocturnes et 1 barcarolle), le compositeur français n’a pas d’abord pensé ces œuvres comme des recueils cohérents, puisque les morceaux, qui vont de l’opus 26 à 119, couvrent une grande partie de sa vie créative, soit de 1881 à 1922 (le compositeur s’est éteint en 1924).

L’idée de regrouper les deux ensembles est originale, même si le Québécois Stéphane Lemelin l’a déjà fait chez Atma il y a dix ans, mais en mélangeant les différents morceaux. Hamelin, lui, enchaîne d’un coup chacun des cahiers.

Le pianiste québécois a bien sûr d’illustres devanciers. Perlemuter, le premier Collard, Éric Le Sage plus récemment, et plus près de nous, le Rimouskois David Jalbert, sont allés à notre avis plus loin en recherches d’atmosphères et en élasticité du phrasé.

Cela dit, l’objet que nous offre Marc-André Hamelin se laisse écouter avec grand plaisir, notamment du fait de la prise de son idéale des ingénieurs d’Hyperion, mais aussi du sens du détail du musicien, avant tout au service de la partition.

Le pianiste termine le deuxième disque avec la sympathique Suite Dolly pour piano quatre mains, que le pianiste joue avec sa femme Cathy Fuller, diplômée du New England Conservatory of Music.

Extrait de Fauré Barcarolle

