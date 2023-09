Kylie Minogue, toujours sur la piste de danse après 35 ans de carrière

(Paris) « Une nouvelle génération me découvre avec Padam Padam et elle n’a jamais entendu parler de The Loco-Motion », sourit Kylie Minogue : l’Australienne fait toujours danser après 35 ans de carrière, portée par ce nouveau simple viral sur TikTok.