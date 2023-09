La chanteuse Katy Perry a vendu les droits sur son catalogue musical à la compagnie Litmus Music pour 225 millions.

La vente couvre les droits sur les cinq albums studio de l’artiste américaine, parus entre 2008 et 2020, incluant ses 16 simples certifiés de platine.

La compagnie Litmus Music, qui se spécialise dans l’achat et la gestion des droits musicaux, a été fondée par le président de la maison de disques Capitol Records, Dan McCaroll. L’entente entre l’interprète de California Gurls et Litmus « s’ancre dans la relation de travail de longue date qui unit » McCaroll et la chanteuse, explique dans un communiqué le Carlyle Group, société de capital-investissement qui finance Litmus.

Le « partenariat créatif » entre les deux parties s’inscrit dans une tendance des dernières années qui a vu plusieurs artistes encore actifs amasser des centaines de millions de dollars en confiant leur catalogue à des compagnies spécialisées. Justin Bieber, Bruce Springsteen ou Sting ont tous récemment conclu des ententes lucratives en vendant les droits de leurs chansons.

« Katy Perry est une visionnaire créative qui a eu un impact majeur dans les domaines de la musique, de la télévision, du cinéma et de la philanthropie », a déclaré Dan McCarroll, de Capitol Records, via le communiqué du Carlyle Group. « Je suis honoré de m’associer à nouveau avec elle et d’aider Litmus à gérer son incroyable répertoire. »