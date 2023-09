S’il n’était pas encore évident que cette année était celle de Taylor Swift, la cérémonie des MTV Videos Music Awards (VMA) l’a prouvé une fois de plus, mardi soir. La star a remporté la majorité des statuettes, dont le convoité prix du vidéoclip de l’année, au terme d’une soirée qui s’est étirée en longueur. Compte rendu en cinq temps.

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, AGENCE FRANCE-PRESSE Taylor Swift aux MTV VMAs

La reine de la soirée

« It’s me, hi », chante Taylor Swift sur son succès Anti-Hero. Et c’est ce qu’elle a dû se dire, mardi soir, en montant pour une énième fois sur scène pour récolter le prix du meilleur vidéoclip de l’année. Oui, bonsoir, encore moi ! Il faut dire que l’autrice-compostrice-interprète partait en tête de course avec huit sélections en poche, dont la convoitée chanson de l’année, qu’elle a remportée grâce à Anti-Hero. Au total, Taylor Swift est repartie avec sept honneurs, faisant d’elle la reine de la cérémonie des VMA, filmée en direct du New Jersey. Pendant la journée, des rumeurs circulaient comme quoi la chanteuse livrerait une performance lors de la cérémonie. Ça ne s’est pas avéré. De toute manière, elle aurait été bien trop occupée à récolter tous ses prix.

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, AGENCE FRANCE-PRESSE Nicki Minaj animait la soirée.

Des longueurs

C’est souvent le défaut de ce genre de cérémonie. À force de trop vouloir en faire, on finit par nous faire décrocher. Dans notre cas, la ligne a été franchie peu après la troisième heure, alors qu’à peine la moitié des prix avaient été remis. La soirée, qui s’est éternisée jusqu’à minuit, aurait mérité d’être resserrée et le nombre de numéros, réduit du tiers, surtout que la majorité d’entre eux n’avaient rien de particulièrement mémorable. C’est à Nicki Minaj qu’a été confié l’ambitieux mandat d’animer la cérémonie. Et par animer, on veut dire qu’elle a réalisé plus ou moins trois interventions confuses au cours de la soirée. « MTV est pétrifié parce qu’ils ont reçu quelques appels hier… Je leur ai dit : “Tout est beau. Je peux me contrôler” », a-t-elle lancé au début de la soirée.

Le charisme de Doja Cat

Tout de même : la soirée a offert quelques numéros électrisants qu’il vaut la peine de mentionner. À notre avis, la meilleure performance appartient toutefois à Doja Cat, qui a marqué un sans-faute. Entourée d’une vingtaine de danseuses recouvertes de peinture rouge à l’imitation de sang, l’artiste a enchaîné Attention, Paint the Town Red et Demons avec une précision infaillible et une admirable aisance sur scène. Il faut le reconnaître : en plus de sonner exactement comme sur ses enregistrements, Doja Cat sait comment animer une foule. Mention spéciale également à Cardi B et Megan Thee Stallion, qui ont donné vie à leur nouvelle chanson, Bongos, dans un décor de forêt tropicale. Si le morceau à lui seul possède peu d’attributs, les deux artistes se sont montrées convaincantes, et le numéro, divertissant, ce qui est tout ce qu’on peut espérer d’une performance aux VMA.

La carrière de Shakira célébrée

Après une absence de plus de 15 ans, c’était le grand retour de Shakira sur la scène des VMA. La chanteuse colombienne a reçu mardi le prestigieux Video Vanguard Award, qui récompense un artiste qui a marqué l'univers du vidéoclip. Pour marquer le coup, l’artiste a livré une performance tout en bassin devant une foule en délire. Vêtue d’une robe chatoyante, elle a amorcé son numéro avec l’incontournable She Wolf, avant d’enchaîner les classiques de son répertoire, de Whenever, Wherever à Hips Don’t Lie. Si la chanteuse a prouvé qu’elle n’avait rien perdu de son sens du spectacle – et du rythme ! –, l’apparent lipsync était un peu trop distrayant pour qu’on puisse pleinement apprécier le numéro.

PHOTO BRENDAN MCDERMID, REUTERS Prestation de Lil Wayne

Le hip-hop à l’honneur

Évidemment, les VMA ne pouvaient passer à côté du 50e anniversaire de la naissance du hip-hop. C’est Lil Wayne qui a inauguré la cérémonie, un numéro dans l’ensemble sans couleur et rattrapé par la performance de Diddy, un peu plus tard en soirée. Après Foo Fighters et Red Hot Chili Pepper, l’icône du rap a remporté à son tour le prix Global Icon, qui récompense un artiste à la carrière mémorable. Le prix de la meilleure chanson hip-hop a été remis à Super Freaky Girl de Nicki Minaj, qui est apparue sur scène lors d’un numéro hommage aux côtés des légendes DMC, LL Cool J et Grandmaster Flash and the Furious Five. Finalement, la jeune rappeuse Ice Spice a remporté le titre de nouvel artiste de l’année.