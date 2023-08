Un premier album qui répond en tout point au code du genre new wave pour ce « super » groupe montréalais.

Avant les oreilles, les yeux sont sollicités par les noms aperçus et liés à ce projet intrigant. Ce groupe, YOCTO, nom découlant d’une micro-unité de mesure, additionne la voix de Yuki Berthiaume-Tremblay (Jesuslesfilles), les textes et la guitare de Jean-Michel Coutu (IDALG), la basse d’Emmanuel Éthier (Chocolat), la batterie de Félix-Antoine Coutu et la v-orgue de Carl Matthieu Neher. Le résultat du travail de ces compositeurs est audible sur Zepta Supernova, premier effort musical de cette nouvelle « super » formation montréalaise.

Les 10 pièces entendues peuvent vivre sans liant. Dans l’ordre déterminé par la réalisation, où œuvre notamment Emmanuel Éthier (Corridor, Pierre Lapointe, P’tit Belliveau), mais pas obligatoirement. Les 33 secondes vaporeuses de l’intro musicale – et astrale – Volteface sont d’ailleurs trompeuses, car dès l’arrivée de la nerveuse guitare entendue en ouverture de la pièce suivante, Dactylo, nous voici plutôt transportés vers un monde déjà exploré. Celui du new wave des années 1970, où régnaient à une certaine épode Devo et Télévision.

C’est donc sans surprise que Berthiaume-Tremblay robotise une voix bien en accord avec la formule musicale exploitée. La distance se crée donc entre elle et l’auditeur sur des sujets pourtant chauds et émotifs (guerre, consentement, rapports homme-femme, violence…). « Plus ou moins qu’un jeu, fautes et torts / Quand même pas à ce point : vie ou mort / Je ne cracherai pas vers ta tombe / Je ne cracherai pas plus qu’une fois », dicte-t-elle sur Lance-flamme, lance-glace, alors qu’une ligne de basse bien grasse se jouxte à une guitare bien aiguë.

0:00 0:00 Couper le son

En fin de parcours, on perçoit également un amour certain pour le rock progressif (et théâtral), alors que Procession, Rituel, suivie de Procession, Révolution, permet au quintette une dérive réussie vers ce style musical. L’exploration de ce genre aurait pu être plus approfondie et aurait ainsi ajouté un peu de minutage à ce court 10 pièces de moins de 30 minutes.