Taylor Swift est en tête des sélections aux MTV Video Music Awards 2023, dévoilées mardi.

Associated Press

La populaire chanteuse obtient huit citations – sept pour sa vidéo Anti-Hero et une dans la catégorie de l’artiste de l’année –, suivie par SZA, de son vrai nom Solána Imani Rowe, qui en obtient six.

Taylor Swift a actuellement 14 VMA à son nom, ce qui la place derrière Beyoncé – nommée pour le titre d’artiste de l’année –, qui en a 28 (dont deux avec le groupe Destiny’s Child), Madonna (20 récompenses) et Lady Gaga (19).

Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo et Sam Smith sont à égalité avec cinq sélections, et BLACKPINK, Diddy et Shakira en ont reçu quatre chacun.

Les MTV Video Music Awards 2023, qui auront lieu le 12 septembre, compteront un nombre record de 35 personnes nommées pour la première fois, dont Petras, Metro Boomin’ et Rema, qui ont obtenu trois citations chacun.