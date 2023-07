PHOTO RICHARD SHOTWELL/INVISION, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Le roi du hip-hop prépare un nouvel album, et il pourrait jouer en boucle dans les écouteurs de ses amateurs plus tôt que tard.

Gary Gerard Hamilton Associated Press

Devant un Barclays Center plein à craquer, à Brooklyn jeudi soir, le rappeur Drake a confirmé que son prochain opus, For All the Dogs, va paraître « dans les prochaines semaines ».

La super vedette de 36 ans, connue pour avoir l’habitude de sortir ses nouveaux morceaux sans l’annoncer d’avance, a révélé l’existence de ce nouvel album lors d’un concert intime au théâtre Apollo de New York en janvier.

Le quintuple lauréat aux prix Grammy, photographié portant un masque de chien Doberman plus tôt dans la journée, a également annoncé jeudi qu’il sortira un nouveau freestyle vendredi.

Bien que les détails sur le nouvel album soient rares, Drake a confirmé une collaboration avec Nick Minaj lors d’un spectacle à Detroit plus tôt ce mois-ci.

For All the Dogs marquera son premier projet depuis son album conjoint avec 21 Savage, Her Loss, sorti en novembre dernier.

Sa dernière sortie solo, l’EP Honestly, Nevermind, remonte à 2022.

Drake mène actuellement sa tournée It Was All a Blur, qui compte 56 dates, à travers l’Amérique du Nord.

Après deux concerts au Centre Bell, la semaine dernière, le Torontois a pris la route de Brooklyn pour y présenter quatre concerts à guichets fermés au Barclays Center. Sa tournée le mènera ensuite à Madison Square Garden de New York pour trois soirs à partir de dimanche.

Au Canada, deux concerts sont prévus à Vancouver les 28 et 29 août, tandis que deux autres auront lieu à Toronto les 5 et 7 octobre.

Il s’agit d’une première sortie en tête d’affiche pour Drake depuis la tournée Aubrey & the Three Migos, en 2018.