(Berlin) Une enquête judiciaire a été ouverte visant le chanteur du groupe de métal allemand Rammstein, Till Lindemann, accusé par plusieurs femmes d’agressions sexuelles à l’issue de concerts et qui dément ces allégations, a indiqué mercredi le parquet de Berlin.

Agence France-Presse

L’enquête a été ouverte « pour des faits présumés relevant du domaine des délits sexuels et de la distribution de stupéfiants », a déclaré le parquet à l’AFP, confirmant des informations de presse. Rammstein est le groupe germanophone le plus célèbre et l’une des formations de métal les plus réputées au monde.

Le parquet précise que « plusieurs plaintes ont été déposées par des tiers – c’est-à-dire des personnes n’étant pas partie aux faits présumés ».

L’affaire a débuté fin mai avec le témoignage d’une Irlandaise de 24 ans accusant le chanteur et parolier du groupe de l’avoir droguée et agressée sexuellement à l’issue d’un concert le même mois en Lituanie.

D’autres jeunes femmes ont ensuite témoigné, décrivant toutes peu ou prou le même scénario.

Les groupies auraient été repérées dans les premiers rangs des concerts, filmées ou photographiées pour que Lindemann puisse faire son choix, avant pour certaines d’être conviées en coulisse pour des fêtes.

Certaines auraient alors été droguées avant de subir les assauts du chanteur, âgé de 60 ans.

Les faits décrits sont démentis fermement par l’artiste. « Ces accusations sont invariablement fausses », ont assuré ses avocats la semaine dernière. « Nous engagerons immédiatement des poursuites judiciaires pour toutes les allégations de ce type », menacent-ils.

Le succès de Rammstein – dont bon nombre de chansons ont des références sexuelles très crues – repose notamment sur la démesure des concerts, à grand renfort de pyrotechnie, et la présence physique imposante de Till Lindemann.

Le groupe effectue actuellement une tournée des stades européens. En Autriche et en Suisse, des appels au boycottage ont été lancés. Il doit également se produire à Paris le 22 juillet. Trois concerts sont prévus à Berlin les 15, 16 et 18 juillet.