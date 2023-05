L’autrice-compositrice-interprète et réalisatrice inuite Elisapie a reçu un doctorat honorifique de l’Université Concordia.

L’Université Concordia a décerné mardi neuf nouveaux doctorats honorifiques. Elisapie Isaac figure parmi les récipiendaires.

La Presse

L’autrice-compositrice-interprète et réalisatrice inuite, née dans le village de Salluit au Nunavik, a été honorée pour ses créations artistiques, mais aussi pour son militantisme et son « parcours emblématique. »

L’université montréalaise a notamment salué ses efforts pour créer et produire, en 2021, 2022 et 2023, la première émission de télévision diffusée dans l’ensemble du Canada destinée à célébrer la Journée nationale des peuples autochtones et intitulée Le grand solstice.

Notons que le quatrième album solo d’Elisapie, Inuktitut, attendu cet automne, se composera d’interprétations en inuktitut de succès rock et pop des années 1960 à 1990.

L’auteur et diplomate indien Vikas Swarup figure aussi parmi les personnes honorées par l’Université Concordia. Le film oscarisé Slumdog Millionaire a été tiré de son roman Q & A paru en 2005. Les philanthropes Sandra Chartrand et Alain Bouchard sont aussi du nombre.