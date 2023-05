The Weeknd veut « tuer » son nom de scène pour « renaître »

(New York) Quelques jours avant de fouler le tapis rouge du Festival de Cannes, la superstar mondiale de la musique pop The Weeknd opère un retour à ses origines en se réappropriant son identité réelle, Abel Tesfaye, et en promettant qu’il finira bien par « tuer » son nom de scène.