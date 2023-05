Celui dont on n’attendait aucun lendemain, faut-il bien s’en arracher l’aveu, a publié à 87 ans son 28e album, à la fin de 2022, prétexte à une escale montréalaise le jeudi 18 mai en compagnie de sa femme depuis 50 ans, la chanteuse Lani Hall.

Claude Côté Collaboration spéciale

Après en avoir écoulé plus de 72 millions en carrière, le trompettiste et cofondateur d’A&M Records, Herb Alpert, reconnaît sa bonne étoile.

« Here’s the deal : il existe seulement 12 notes. Mozart avait les mêmes notes à disposition que Miles Davis. Combien de façons différentes peut-on jouer ces 12 notes ? », se demande-t-il.

Fils d’immigrants juifs russes et roumains, le Californien a vu ses compositions grandiloquentes propulsées par l’attirail moderne de l’époque.

Une trompette, ce n’est qu’un bout de tuyauterie. J’ai joué avec Louis Armstrong un soir et j’étais ébahi de constater que le son de sa trompette était en fait une extension de sa personnalité. Herb Alpert

Sunny Side of the Street, le petit dernier, est orné de six compositions et cinq interprétations. « J’essaie de trouver des arrangements différents de ce qui existe déjà. Pourquoi ne pas finir mes jours à Hawaii et tirer des galets dans la mer ? me disent souvent mes amis. Je fais de la musique pour moi-même, ma propre santé. Je ne me demande pas si c’est aussi bon que du Miles Davis. »

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON DE DISQUES La pochette de Whipped Cream & Other Delights

Une pochette mythique, un disque majeur

Grâce à cette limpidité dans le son de Whipped Cream & Other Delights (1965) et des albums qui l’ont précédé ou suivi, on pourrait y déceler un divertissement élégant et inoffensif : Tijuana Taxi, Spanish Flies (utilisée dans quatre épisodes des Simpsons), A Taste of Honey, on n’en a que pour l’ameriachi, cette nouvelle mouture mexicano-américaine.

Ça m’a complètement déstabilisé. Ce succès m’a pris par surprise. Pour l’époque, c’était assez exceptionnel. Herb Alpert

L’un des phénomènes de la décennie, ses humeurs pop sont livrées avec le sourire, une pop instrumentale qui possède en plus de la chair et de l’électricité. Le résultat percute, séduit, étonne.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ARTISTE Herb Alpert et Dolores Erickson, lors de la sortie de l’album, en 1965

Et cette fameuse pochette. Cette séance photo historique avec la modèle Dolores Erickson, 24 ans, qui avait déjà à son actif quelques couvertures d’albums, comme celle de Nat King Cole. La crème à barbe est stratégiquement placée afin de cacher sa grossesse de trois mois. Erikson a été payée 1500 $ avant de passer à la postérité. Elle a 83 ans aujourd’hui.

« C’était de la vraie crème fouettée au bout de mes doigts », précisa-t-elle quelques années plus tard.

L’une des pochettes d’album les plus connues et reconnaissables, Alpert le sait trop bien. En spectacle, la blague arrive sans attendre : « Désolé, mais je ne peux pas jouer la pochette pour vous ! »

En 1966, Herb Alpert a vendu plus de disques que les Beatles.

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON DE DISQUES Herb Alpert et Jerry Moss, les fondateurs d’A&M Records

A&M Records

Alpert a cofondé le label avec le promoteur Jerry Moss (88 ans lui aussi) en 1962 dans leur garage. Ironie du sort : Whipped Cream & Other Delights est aujourd’hui souverain dans les ventes de garage !

On fait appel aux désormais légendaires musiciens de studio de la West Coast appelés Wrecking Crew pour donner toute la charpente nécessaire à cet intrigant hybride musical. Puis arriva la cohorte des nouveaux signés.

On voulait des musiciens qui touchaient nos cordes sensibles, tout simplement. Nous avons été au bon endroit au bon moment. Herb Alpert

Parmi ceux-ci : Supertramp, Cat Stevens, Joe Cocker, Peter Frampton, Carole King, Gino Vannelli, Nazareth, Styx, The Go-Go’s, Joe Jackson et… Burt Bacharach, qui nous a quittés en février dernier.

De 1966 à 1999, A&M occupait les anciens studios de Charlie Chaplin près de Sunset Blvd. Anecdote : en démolissant des murs pour agrandir les lieux, on y découvre de vieux souliers ayant appartenu au célèbre comique et des coupures de journaux des années 1920 !

« Il fallait agrandir. On ne savait pas qu’il allait à ce point vendre des albums. Notre philosophie était assez simple : ne pas faire signer un artiste qui ressemble trop à d’autres. Et nous n’avions pas de conseil d’administration, c’était facile de prendre des décisions ! »

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE L’ARTISTE Lani Hall et Herb Alpert

Dans quelques jours, le couple s’envole vers Londres afin d’y établir une résidence d’une semaine au célèbre club de jazz Ronnie Scott’s. « C’était dans ma bucket list depuis longtemps. »

Au programme : des standards du jazz américain, du jazz brésilien, des chansons de Brasil 66, de Sergio Mendes, sur lesquelles figuraient Lani Hall et sa version de Mas Que Nada, de Jorge Ben, quelques chansons des Beatles et un très attendu pot-pourri Tijuana Brass.

« La réaction du public est très bonne, il y a beaucoup de visuels d’archives. Et on invite les gens à nous poser des questions, c’est informel. Je suis un livre ouvert et je veux que le public sente qu’il fait partie du spectacle. »

Le 18 mai au Théâtre Maisonneuve

A&M Records : des artistes dans les mots de Herb Alpert Peter Frampton PHOTO EVAN AGOSTINI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Peter Frampton Frampton Comes Alive, le double album du guitariste et chanteur, a survolé l’été 1976 avec les chansons Show Me The Way, Do You Feel Like We Do, etc. « C’est mon partenaire Jerry Moss qui a eu l’idée de sortir un album live. » Carole King PHOTO TIRÉE DE WIKIPÉDIA Carole King Tapestry, sorti en 1971, a traversé les époques. I Feel The Earth Move, It’s Too Late, You’ve Got A Friend. « Elle ne savait pas elle-même qu’elle était une artiste, elle qui se voyait plutôt comme une songwriter. » The Police PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Sting « Sting peut écrire de superbes chansons ! La première fois que j’ai vu [les membres du groupe] sur une scène, on aurait dit qu’ils étaient huit ! Et Sting sautillait partout comme un pogo au bout d’un bâton ! »