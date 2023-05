(New York) L’apparition surprise de Joni Mitchell l’été dernier au Newport Folk Festival a été transposée en album spectacle.

Mark Kennedy Associated Press

Mitchell était montée sur scène aux côtés de Brandi Carlile et ses amis dans le cadre de sa première performance complète depuis 2002. Elle a interprété ses plus grands succès : Big Yellow Taxi, Shine, Help Me et Come In From the Cold. Elle a également joué une version instrumentale solo de Just Like This Train.

L’album de 11 titres, intitulé At Newport, sortira le 28 juillet. Il est produit par Carlile et Mitchell, avec la collaboration du célèbre compositeur Cameron Crowe.

Brandi Carlile devait se produire au festival le 24 juillet 2022, aux côtés de Wynonna Judd, Holly Laessig de Lucius, Marcus Mumford de Mumford & Sons et bien d’autres, mais la participation de Mitchell était une surprise. Judd a été vue en train d’essuyer des larmes pendant que Mitchell chantait Both Sides Now, une chanson de 1966.

Mitchell est de retour sous les projecteurs depuis qu’elle a souffert d’un anévrisme cérébral potentiellement mortel en 2015. En juin, elle sera la tête d’affiche d’un concert au Gorge Amphitheatre de Quincy, dans l’État de Washington.

Joni Mitchell a été honorée en tant que personnalité de l’année par MusiCares lors des festivités des Grammy Awards de cette année et elle a accepté un Grammy pour le meilleur album historique. Elle a également été récipiendaire en 2023 du prix Gershwin de la chanson populaire de la bibliothèque du Congrès.