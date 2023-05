Festival Santa Teresa

Men I Trust, de par le monde

Le groupe originaire de Québec Men I Trust est en tournée partout dans le monde. Après l’Océanie et l’Asie, et avant l’Europe, les membres de la formation s’arrêteront au festival Santa Teresa, où ils figurent en tête d’affiche. Entrevue (par courriel) avec Emmanuelle Proulx, Dragos Chiriac et Jessy Caron, avant leur performance à Sainte-Thérèse, le 14 mai.