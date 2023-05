La chanteuse Charlotte Cardin a annoncé mardi une nouvelle tournée mondiale qui débutera à la fin de l’été.

« new songs new era new tour », a sobrement annoncé l’interprète de Phoenix dans une publication sur Instagram, mardi.

Le coup d’envoi de la tournée 99 nights sera donné à Trois-Rivières, le 31 août prochain, et sera suivi par deux représentations à Québec. La chanteuse s’envolera ensuite vers l’Europe, où elle fera notamment escale au Royaume-Uni, en Belgique et en Allemagne.

Elle se produira ensuite dans plusieurs villes aux États-Unis, dont New York, Los Angeles et Philadelphie, avant de renouer avec ses fans de Vancouver, Edmonton, Calgary et Winnipeg.

Charlotte Cardin conclura sa tournée mondiale à la Place Bell, à Laval, les 9 et 10 février 2024. Les billets de la tournée seront en vente vendredi.

En avril, la chanteuse pop a dévoilé Confetti, son premier single depuis la sortie de son album à succès Phoenix. Un deuxième titre, Looping, sortira vendredi.