L’improbable poésie des pontons et des boîtes à savon

Les frères Goyette se mesurent à de vastes questions sur un cinquième album d’americana magnifiquement endimanché.

Et si les barbus de The Band avaient non pas été fascinés par l’imaginaire de la guerre civile américaine, mais par celui de la guerre que se livre chaque jour à lui-même l’homme ordinaire afin de ne pas être avalé par la banalité ?

Ils auraient peut-être enregistré un album semblable à Prudence est Denise des frères Goyette.

« Les rêves tiennent souvent qu’avec un tie wrap/la magie nous mène parfois à la cour à scrap », philosophe Simon Laganière, alias Mario Goyette, dans Boîte à savon. Deux phrases qui résument parfaitement cette manière propre à la célèbre famille de Champlain en Mauricie : planter le théâtre de ses petits portraits ruraux dans un décor d’un prosaïsme frôlant le surnaturel, pour mieux creuser de vastes questions. Dans ce cas-ci, celle de ce que l’on sacrifie à soi-même, dans l’espoir de transcender la monotonie.

Intitulé Prudence est Denise, une boutade que Laganière lance à ses camarades en les quittant à la fin d’une répétition, le cinquième disque des plus authentiques faux frangins de la province médite de grands thèmes en faisant encore une fois mine de rien : la force de la nature dont le vent « décoiffe les calvities » (Magicien d’oz), le rapport des vivants avec les morts (Mauvais médium) et le pouvoir des masques que l’on enfile afin de se donner le courage d’affronter la journée (Loin de la guenille).

Grâce à un americana mieux endimanché que jamais, ce court album (six chansons et trois jolis intermèdes moriconnesques signés Yannick Lambert-Brière) rappelle surtout que Simon Laganière compte parmi les auteurs-compositeurs les plus sous-estimés de sa génération, l’histoire ayant rarement été généreuse envers ceux qui font enfiler à leur poésie les habits de la loufoquerie.

Qui d’autres que lui saurait nous arracher une larme en chantant la résistance de grosses embarcations ? Baptisée Ponton de mer, la pièce de résistance de Prudence est Denise, un duo ridiculement poignant avec Karl Tremblay des Cowboys Fringants, se donne des airs de power ballade nautique, mais parle peut-être moins de bateaux que de ce grand voyage en solitaire qui nous attend au bout du quai de la vie.

Prudence est mère de sûreté ? La fidèle ténacité des Goyette, elle, est depuis plus de 15 ans mère d’improbable beauté.

