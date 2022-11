À peine 24 heures après la mort de son frère Aaron, Nick Carter est monté sur scène dimanche soir à Londres avec les Backstreet Boys. Mais lorsque son collègue Kevin Richardson a rendu hommage au jeune chanteur de 34 ans, qui a été retrouvé mort chez lui samedi, le chanteur a éclaté en sanglot, soutenu par les autres membres du groupe.

Josée Lapointe La Presse

Les images de Nick Carter en pleurs, captées par les fans, on fait le tour des réseaux sociaux.

Le groupe venait de dédier la chanson No Place, qui est une « chanson sur la famille », à celui qui avait entre autres assuré leur première partie en 1997, alors qu’il n’avait que 10 ans. « Ce soir, nous avons le cœur lourd, car nous avons perdu un membre de la nôtre hier. Le petit frère de Nick, Aaron Carter, est décédé hier. Il fait partie de notre famille. Nous vous remercions de tout votre amour, de vos messages positifs et de tout votre soutien », a dit Kevin, qui est le plus âgé des Backstreet Boys.

Quelques heures plus tôt dimanche, Nick Carter s’était ouvert sur Instragram à propos de la mort de son jeune frère. « Mon cœur est brisé. Même si mon frère et moi avions une relation compliquée, mon amour pour lui ne s’est jamais terni », a-t-il écrit.

« J’ai toujours gardé l’espoir qu’il voudrait un jour trouver un chemin sain et finalement l’aide dont il avait désespérément besoin. »

Aaron Carter vivait avec des problèmes de dépendance. Les causes exactes de son décès sont toujours inconnues.

« Parfois, nous voulons rejeter la faute sur quelqu’un ou quelque chose pour notre perte, mais la vérité, c’est que la dépendance et la santé mentale sont les vrais méchants ici, a aussi écrit Nick Carter. Mon frère me manquera plus que personne ne le saura jamais. Je t’aime Chizz. Maintenant, tu peux trouver la paix que tu n’as jamais trouvée sur Terre. Je t’aime petit frère. »