Rihanna est de retour. Plus de cinq ans après la parution de son dernier album Anti, la chanteuse et femme d’affaires lancera ce vendredi une nouvelle pièce. Intitulée Lift Me Up, la chanson apparaîtra sur la bande sonore du film Black Panther : Wakanda Forever.

Véronique Larocque La Presse

Dans une très brève publication sur les réseaux sociaux, Rihanna a donné un aperçu mercredi de la pièce créée à la mémoire de Chadwick Boseman. L’acteur qui incarnait King T’Challa dans le premier volet de Black Panther est mort du cancer du côlon en 2020. Il avait 43 ans.

Écrite par la chanteuse Tems, en collaboration avec le compositeur Ludwig Göransson, le réalisateur Ryan Coogler et Rihanna elle-même, Lift Me Up est décrite par Tems comme une « étreinte chaleureuse ».

Black Panther : Wakanda Forever sortira en salle le 11 novembre prochain.