En tournée partout au Québec cet automne, Mélissa Bédard fera sa rentrée montréalaise cette semaine au Casino. « Eille, ma rentrée montréalaise… c’est big ! », s’exclame la chanteuse, qui est en entrevue exactement comme on se l’imagine : directe, spontanée et sans filtre.

Josée Lapointe La Presse

« En plus, le Casino, c’est grandiose ! C’est comme si j’étais en résidence à Las Vegas… deux soirs ! » Elle rit de son grand rire communicatif. « Bon, je n’ai pas de jet privé, mais on fait avec ce qu’on a. »

Mélissa Bédard multiplie les projets depuis quelques années : comédienne dans M’entends-tu ?, animatrice d’une émission de rénovation dans Ma première maison, citoyenne engagée qui défend sur toutes sortes de tribunes la cause de la diversité corporelle et culturelle, dans la vie et à l’écran.

PHOTO FOURNIE PAR TRIO ORANGE Les comédiennes Ève Landry, Florence Longpré et Mélissa Bédard dans M’entends-tu ?

Tellement qu’on oublie parfois que celle qu’on a découverte à l’émission Star Académie, il y a dix ans, est d’abord et avant tout une chanteuse. « Moi, je ne l’oublie pas. Ç’a toujours été mon fil conducteur. C’est vital, j’en ai besoin comme d’une drogue. Ou d’un psy. »

Mais pendant la pandémie, il a bien fallu « se réinventer », alors que le combat pour la diversité est naturel pour celle qui est née en Haïti, où elle a été adoptée par un couple de Québécois. « Veut, veut pas, je suis passée par un chemin particulier. Mais je sais aujourd’hui que mes différences sont des forces et je suis sûre que d’en parler haut et fort, ça allume une étincelle dans la tête des gens. Je sais, c’est kitsch, mais c’est important de croire en nous et de suivre ses rêves. »

Un partage sur scène

Mélissa Bédard sillonne le Québec cet automne avec ses musiciens et elle n’en revient pas de constater que sa voix se soit rendue aussi loin.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Mélissa Bédard fait sa rentrée montréalaise jeudi et vendredi.

C’est ma première grosse tournée. C’est impressionnant de voir que j’ai touché assez les gens pour qu’ils viennent me voir, que j’ai semé des petites graines un peu partout. Mélissa Bédard

Sur scène, Mélissa Bédard propose des chansons originales qui figurent sur ses albums, mais surtout des reprises. « J’adore prendre des chansons qui existent et les faire redécouvrir. C’est comme un partage. »

On peut raconter sa vie à travers les chansons, et c’est ainsi qu’elle fait ses choix : chacune représente quelque chose pour elle, que ce soit Un certain sourire de Michel Louvain ou Il me dit que je suis belle de Patricia Kaas. Elle y ajoute toujours un peu d’elle, de la soul ou du gospel, portée par sa voix puissante, son principal atout, mais qu’elle est en train d’apprendre à doser.

« J’ai une coach vocale qui m’aide… à me calmer les nerfs. Je ne suis pas obligée de tout donner dans les cinq premières minutes ! Je suis un cheval de course, moi, quand je pars, je pars. Mais je dois apprendre à ne pas juste galoper. »

Faire du bien

Mélissa Bédard a toujours de nouvelles idées de projets. « C’est mon moteur », dit celle qui élève six enfants avec son conjoint. « Quand je suis à la maison, ils se sacrent de ce que j’ai fait dans la journée. Ils veulent maman à 100 %. »

Rien de mieux pour garder les deux pieds sur terre, ce qui ne l’empêche pas de goûter au vedettariat avec une joie enfantine. Il faut la voir pendant la séance de photos, s’amuser à prendre plein de poses pour le photographe.

« America’s Next Top Model, j’ai écouté beaucoup ça… J’aime poser. Je mesure 6 pieds, je pèse 300 livres… à l’époque j’arrivais sur un plateau en me courbant pour être moins grande. Maintenant, je me dis : sois fière et lève la tête. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Mélissa Bédard a beaucoup de plaisir à prendre la pose pour le photographe.

Son authenticité est une bonne recette pour durer. Mais si elle devait quitter le métier, Mélissa Bédard ne manquerait pas d’idées. « J’aimerais construire quelque chose qui donnerait un répit aux parents d’enfants autistes, trisomiques. »

Avec elle, le désir de faire du bien n’est jamais loin.

Si j’étais archimillionnaire, quelqu’un aurait une surprise tous les jours sur son balcon. Mélissa Bédard

Rien de grandiose, juste un coup de pouce pour adoucir le quotidien. Parce qu’elle sait ce que ça représente. « J’ai des amies qui m’ont payé des épiceries parce que je n’arrivais pas. Pour elles, ce n’était pas 1 million de dollars, moi, ça changeait mon mois au complet. »

Si elle chante, c’est aussi pour faire du bien, et rien ne la rend plus heureuse que de voir quelqu’un pleurer dans son spectacle. « Ce n’est pas triste. Ça veut dire que j’ai réussi à le toucher, que j’ai créé une réaction dans son cœur dont il va se souvenir toute sa vie. »

On ne se surprendra pas d’apprendre que cette grande fan d’Elton John, qu’elle a vu pour la première fois à Toronto en septembre, a « braillé tout le long ». « On devait être 70 000… il chantait juste pour moi. »

Avec un nouvel album en 2023 et le goût de tâter le terrain en France, Mélissa Bédard continue de mordre dans la vie et dans son métier. Et après avoir été si convaincante dans M’entends-tu ?, la reverrons-nous jouer un jour ? « Je suis ouverte. Dans le piton all in. J’aime ça. J’aime tout ça. »