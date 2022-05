Un été classique à plein régime

De Montréal à Saint-Irénée en passant par Joliette, Québec et Orford, il y en aura pour tous les goûts en matière de concerts classiques, du piano au grand orchestre, sans oublier l’opéra et la musique de chambre. La Presse a sélectionné quelques-uns des moments les plus prometteurs parmi les dizaines de propositions au Québec.